CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT. Meci esențial pentru dinamoviști

CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuţă, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu a mai câştigat de mult timp în faţa Concordiei Chiajna, dar a precizat că are mare încredere în jucătorii săi că vor putea obţine victoria în meciul direct de luni. CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT



CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT "Este foarte important meciul cu Concordia, trebuie să câştigăm. Într-adevăr, nu i-am mai bătut de mult pe cei de la Chiajna. Va fi un meci foarte greu pentru că au jucători foarte buni. Au viteză, au tehnică, dacă îi laşi să joace pot face diferenţa. Trebuie să fim foarte atenţi cu Chiajna. Dar am mare încredere în jucătorii mei. Nu mă tem de nimeni de la Chiajna. Noi să jucăm bine şi sunt sigur că nu vom avea probleme. Deocamdată nu mă gândesc la derby-ul cu FCSB, să batem Chiajna şi după mă voi gândi şi la derby. Torje şi Palic sunt foarte bine, s-au pregătit. Vor fi şi ei în lot pentru meciul cu Chiajna", a spus tehnicianul.



CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT În lupta pentru calificarea în play-off, Miriuţă susţine că echipa sa depinde numai de rezultatele pe care le va obţine în aceste ultime 3 meciuri rămase de disputat. "Astra Giurgiu trebuie să recunoaştem că e deja în play-off, acum mai suntem patru echipe acolo. Noi suntem la mâna noastră, trebuie să câştigăm meciurile noastre şi atunci vom fi 100% în play-off. Nu e cea mai grea perioadă a carierei pentru mine. Am avut perioade grele şi la CFR, le-am trecut cu bine, aşa că voi trece şi peste hopul de aici. Sunt prea puternic mental ca să mă tragă unii sub apă", a adăugat Vasile Miriuţă.



CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, luni, de la ora 20,45, în deplasare, formaţia Concordia Chiajna, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a a Ligii I.

CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Mijlocaşul croat Antun Palic, revenit în această pauză competiţională la Dinamo, a declarat, sâmbătă, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că s-a întors deoarece se simte ca acasă la gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare.



CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT "Fizic sunt bine, am început pas cu pas antrenamentele cu echipa. M-am întors la Dinamo pentru că am jucat aici doi ani şi m-am simţit bine. Cunosc echipa foarte bine şi mă simt ca acasă la Dinamo. Nu ştiu ce nu a mers pentru mine în Belgia (n.r. - la Mouscron)... aşa este fotbalul. A fost şi decizia antrenorului... oricum, pentru mine este un capitol încheiat", a spus el.



CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT "Cred că pot să joc luni cu Chiajna, dar asta depinde de antrenor. Va fi un meci dificil, la fel ca ultimele trei pe care le-am jucat cu ei. Acum pentru noi fiecare meci este foarte important pentru a ne putea califica în play-off. Sezonul trecut cred că eram într-o situaţie mai grea în această perioadă, trebuia să câştigăm fiecare meci pentru a ne califica, dar acum intră în calcul şi rezultatele celorlalte echipe", a adăugat Palic.



CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Atacantul dinamovist Daniel Popa a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că va încerca să marcheze în partida cu Concordia Chiajna, aşa cum a făcut-o în etapa precedentă în faţa formaţiei CS Universitatea Craiova. "Este un meci foarte important, trebuie să câştigăm cele trei puncte pentru a ne menţine acolo. Dacă o să intru, o să dau ce am mai bun din mine şi în acest meci. Nu pot să spun că e o presiune foarte mare, dar e clar că trebuie să mergem acolo să câştigăm. Noi suntem Dinamo, ei Chiajna. Chiar vrem să câştigăm", a menţionat el.



La rândul său, fundaşul Vlad Olteanu a afirmat că meciul de luni este unul esenţial pentru calificarea în play-off-ul Ligii I. "Partida de la Chiajna este esenţială pentru noi. Suntem foarte motivaţi, mergem acolo pentru a ne întoarce cu cele trei puncte", a precizat Olteanu.