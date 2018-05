CSU CRAIOVA - FCSB (STEAUA) ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport. Craiova o poate face campioană pe CFR Cluj

CSU CRAIOVA - FCSB (STEAUA) ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport Antrenorul Nicolae Dică, al cărui contract cu gruparea de fotbal FCSB expiră la finalul sezonului, a anunţat, duminică, într-o conferinţă de presă, că va discuta despre viitorul său la clubul roş-albastru după ultimele două partide rămase de disputat în play-off-ul Ligii I.



"Eu mai am zece zile (n.r. - de contract) şi după aceea vom vedea ce se va întâmpla. Important este să îmi îndeplinesc obiectivul, acela de a câştiga campionatul. După aceste două jocuri putem să vorbim despre viitorul meu aici", a spus el.



"Eu stau foarte bine. Atunci când am venit aici mi-am propus să fiu puternic. M-am gândit că vor fi momente în care unii oameni vor spune despre mine că sunt slab ca antrenor, că nu am personalitate, că nu am licenţă PRO. Dar eu sunt în continuare puternic, am mare încredere în mine, ştiu ce pot să fac ca antrenor. Nu am o problemă din punctul ăsta de vedere, am mare încredere în mine. Nu sunt un antrenor fricos. 100% ştiu asta", a adăugat Dică.



Întrebat dacă i-au afectat imaginea de antrenor criticile finanţatorului Gigi Becali după înfrângerea din etapa trecută cu CSM Poli Iaşi, Nicolae Dică a răspuns: "Nu ştiu ce să zic. Este posibil. Eu am avut o discuţie cu domnul Becali, pentru că mie nu-mi place să ies în conferinţă şi să spun ce am de spus. Eu prefer să vorbesc faţă în faţă sau la telefon, cum am vorbit cu dânsul. Şi am lămurit anumite lucruri. Dar nu are importanţă ce am discutat cu dânsul".



Finanţatorul clubului FCSB, Gigi Becali, l-a criticat pe Nicolae Dică spunând, după înfrângerea cu 1-0 suferită în etapa a 8-a în deplasare cu CSM Poli Iaşi, că acesta este un "antrenor fricos", În ultimele zile în presa sportivă au apărut informaţii potrivit cărora Becali este hotărât să îl înlocuiască din vară cu Devis Mangia, antrenor aflat în prezent sub contract cu CS Universitatea Craiova.