DINAMO-CSU CRAIOVA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT. Meci crucial pentru ambele echipe

Directorul sportiv al FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că gruparea alb-roşie a realizat cel mai important transfer din Liga I în această pauză competiţională prin aducerea mijlocaşului Gabriel Torje.

"Cred că am realizat cel mai important transfer din Liga I. Suntem bucuroşi că îl avem în mijlocul nostru, mai ales că el a făcut multe sacrificii ca să se întoarcă la Dinamo. Am mare încredere în el şi sunt sigur că va face o treabă foarte bună şi ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Din punctul meu de vedere, Gabi este unul dintre dinamoviştii adevăraţi. Cu siguranţă va fi un lider în vestiar. Eu am jucat alături de el şi îl cunosc. Ştiu dorinţa lui de a răzbate, de a fi mereu pe primul loc. Avem nevoie de experienţa lui. Am mare încredere în el şi sunt sigur că va face un retur foarte bun. Iar dacă noi vom intra în play-off, acolo vom avea un cuvânt greu de spus", a adăugat Dănciulescu.

Oficialul a menţionat că este posibil ca Dinamo să mai realizeze un transfer în perioada următoare, croatul Antun Palic. "Ceva discuţii sunt cu Antun, dar nu pot să dau un răspuns concret acum. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Palic e un jucător pe care eu îl apreciez foarte mult. Noi îl aşteptăm cu braţele deschise. Dacă va veni, vom avea un lot numeros, competitiv şi valoros. Iar eu spun că Dinamo arată foarte bine în acest moment. E o altă mâncare de peşte", a precizat Dănciulescu.

Clubul de fotbal Dinamo l-a prezentat oficial, vineri, într-o conferinţă de presă, pe mijlocaşul Gabriel Torje (28 de ani), cel care în prima parte a sezonului a evoluat în Turcia, la formaţia Karabukspor.

Fotbalistul, care a mai jucat în perioada 2008-2011 la Dinamo, a efectuat vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS) din Capitală şi a semnat un contract cu FC Dinamo valabil până la finalul acestui sezon competiţional.

Torje a evoluat în 137 partide pentru Dinamo, marcând şi 20 de goluri în Liga 1 (108/17), Cupa României (11/1) şi Europa League (18/2). În sezonul 2017-2018, el a marcat 4 goluri în 18 meciuri pentru Karabukspor, în campionat şi în Cupa Turciei.

Internaţionalul român a evoluat în cariera sa de până acum la formaţiile CFR Timişoara, Poli Timişoara, Dinamo Bucureşti, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Akhmat Grozny şi Karabukspor.

Fotbalistul Gabriel Torje a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost prezentat oficial la FC Dinamo, că nu s-a gândit niciun moment la bani când s-a pus problema întoarcerii sale la gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare.

El a explicat că a renunţat la o sumă importantă pe care ar fi trebui să o primească de la fostul său club, Karabukspor. "De multe ori în viaţă trebuie să renunţi la o părticică pentru a câştiga mult mai mult în ochii celor care sunt lângă tine. Nu m-am gândit nicio secundă la bani când am venit la Dinamo. Nu e un sacrificiu, pentru că am avut noroc să câştig bani în fotbal. Sunt bani pe care eu nu mă aşteptam niciodată că o să îi câştig. Aşa că nici nu mă mai gândesc la această sumă la care am renunţat pentru a mă întoarce la Dinamo. Nu a fost greu să renunţ. Dacă era greu, stăteam acasă până în vară. Dar mi-am dorit să joc fotbal şi am zis că dacă mă întorc România o să o fac doar la Dinamo. În momentul în care a apărut o primă ştire cu venirea mea la Dinamo, am primit sute de mesaje de la fani. Aşa că mi-am dorit să se facă transferul sub orice formă, nu au contat banii nicio secundă", a spus Torje.

"A fost o săptămână cu multe bătăi de cap pentru toată lumea, într-o zi se anunţa transferul, în alta pica şi tot aşa. Miercuri seara eram convins 99% că va pica transferul. Îmi părea foarte rău pentru mi-am dorit foarte tare să mă întorc acasă. Dar a doua zi am ajuns la o înţelegere cu cei din Turcia (n.r. - clubul Karabukspor) şi aşa s-a realizat transferul. Acum mă bucur să fiu din nou aici după o lungă perioadă de timp în care am fost departe de familie, de Dinamo. Mă bucur că voi juca din nou pentru echipa mea de suflet. Contractul meu este valabil până în vară, voi vedea atunci ce va fi", a adăugat Torje.

Mijlocaşul în vârstă de 28 de ani susţine că în două săptămâni va fi 100% apt de joc. "Ultimul meci oficial l-am jucat pe 18 decembrie, la fel ca şi ceilalţi jucători de aici. Doar că nu am făcut în această perioadă o pregătire centralizată cu un club. Cred însă că în maximum 2 săptămâni voi fi 100% din punct de vedere fizic. Eu am vorbit cu Vasile Miriuţă şi i-am spus că nu s-a născut nimeni titular. Fiecare trebuie să îşi câştige postul de titular la antrenament. Dacă va fi nevoie, voi sta şi pe banca de rezerve fără nicio problemă", a menţionat el.

Gabriel Torje este de părere că din Liga I îi va fi mai uşor să revină la prima reprezentativă şi a precizat că aşteaptă cu nerăbdare derby-ul cu FCSB. "O dată ce eşti în ţară eşti mult mai observat de cei din staff-ul naţionalei şi e clar că pentru mine nu a fost o perioadă uşoară asta în care am lipsit de la naţională. Nu am vorbit cu nimeni din staff-ul naţionalei. Au trecut şapte ani de când am plecat eu de la Dinamo, s-au schimbat multe lucruri, dar am găsit un grup bun aici. Sper ca împreună să reuşim să intrăm în play-off. Asta e cel mai important pentru toată suflarea dinamovistă. Mi-e dor de un derby cu FCSB. Sunt sigur că va fi un stadion plin la meciul cu FCSB. Nivelul Ligii I nu cred că a scăzut de când am plecat eu", a mai spus jucătorul care va purta la Dinamo tricoul cu numărul 22.

Peste 100 de poliţişti bucureşteni vor asigura ordinea publică şi siguranţa rutieră, cu ocazia meciului de fotbal dintre echipele FC Dinamo 1948 Bucureşti şi CSU Craiova, care va avea loc, duminică, pe Stadionul "Dinamo" din Capitală.

"Poliţiştii vor acţiona atât pentru menţinerea ordinii publice în proximitatea stadionului, cât şi în alte zone de interes operativ, asigurând, totodată, accesul auto al riveranilor în zonele în care a fost blocată sau deviată circulaţia rutieră", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis vineri AGERPRES.

Poliţiştii vor organiza şi intensifica acţiunile de patrulare în staţiile de metrou şi în mijloacele de transport în comun, urmând a lua măsuri de prevenire a înşelăciunilor comise prin diferite moduri de operare, a acostărilor de persoane, furturilor din genţi sau buzunare, respectiv a furturilor de/din auto.

Totodată, Poliţia Capitalei va accentua activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor săvârşite cu violenţă şi a faptelor de natură să împiedice desfăşurarea normală a acestui eveniment.

Poliţiştii rutieri îşi vor intensifica acţiunile derulate pe principalele artere de circulaţie, în punctele ce prezintă risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens.