DINAMO-FCSB LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOM SPORT. Dinamoviștii vor neapărat în play-off

Directorul sportiv al clubului de fotbal FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că la derby-ul cu FCSB vor fi în tribune minimum 35.000 de suporteri care vor purta spre victorie formaţia condusă de Vasile Miriuţă.



"Cred că până acum s-au vândut 27-28.000 de bilete. Sunt convins însă vor fi minimum 35.000 de suporteri. Sunt sigur că vom avea o galerie frumoasă alături de noi şi că ne va purta spre victorie, aşa cum a făcut-o în multe momente. Cu siguranţă vom fi 12 pe stadion mâine. Îmi doresc să încurajeze echipa şi să nu mai existe anumite scandări mai puţin ortodoxe faţă de anumite persoane de la FCSB. Sper să nu fie niciun fel de probleme de arbitraj. Să fie un arbitraj echidistant. Nu ne dorim să fim dezavantajaţi. Am încredere în Marius Avram că e un arbitru bun şi va putea să ducă la bun sfârşit un meci de o asemenea încărcătură", a spus Dănciulescu.



Oficialul dinamovist a explicat că nu a fost posibilă întârzierea transferului lui Ionuţ Nedelcearu la gruparea rusă FK Ufa. "A fost dorinţa expresă a celor de la Ufa ca transferul să se rezolve repede, în două zile. A fost şi dorinţa lui Nedelcearu să meargă acolo şi atunci de aceea s-a produs atât de repede. Ei l-au vrut imediat, nu au mai ţinut cont de dorinţa noastră de a-l mai ţine pe jucător şi pentru meciul cu FCSB. Aşa a fost să fie", a precizat Ionel Dănciulescu.



Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, duminică, de la ora 20,45, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Ligii I.

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că va efectua schimbări în primul unsprezece în derby-ul cu Dinamo pentru a odihni unii jucători după efortul mare depus în partida cu Lazio Roma din Europa League.



"Urmează un meci important pentru noi, dar şi pentru Dinamo. Un derby în care întâlnim o echipă aflată într-un moment bun. Ne va aştepta o partidă foarte grea pentru că Dinamo întotdeauna la meciurile cu noi au avut o altă atitudine. Cu Dinamo vor fi schimbări în echipă pentru că s-a depus un efort foarte mare cu Lazio. Joi am încercat un joc ofensiv, am dorit să facem un presing avansat şi s-a depus un efort mare. Aşa că mâine vor fi în teren unii dintre jucătorii care nu au evoluat cu Lazio. Cred că şi cei de la Dinamo vor schimba jucători faţă de ultimul lor joc, cel cu Chiajna", a spus Dică.



"Trebuie să fim conştienţi că nu am obţinut decât o victorie cu Lazio, urmează şi un meci retur. E un lucru important pentru fotbalul românesc, dar doar atât. Toţi am fost bucuroşi după victoria cu Lazio, pentru că nu ştiu câţi se aşteptau la asta. Le-am spus însă jucătorilor la antrenamentul de vineri că nu am obţinut calificarea şi că urmează meciul cu Dinamo. Trebuie să fim concentraţi pe campionat pentru că principalul nostru obiectiv este titlul. Ne dorim victoria mâine. Asta îmi propun la fiecare joc, sper să şi reuşim acest lucru", a adăugat antrenorul.



El a menţionat că mijlocaşul Mihai Pintilii a suferit o accidentare în partida cu Lazio, dar va fi apt pentru derby: "Pintilii a primit o lovitură puternică în meciul cu Lazio, dar el este un luptător şi va fi apt de joc. Eu mă bazez pe el în meciul de mâine".



În ceea ce o priveşte pe Dinamo, Nicolae Dică a menţionat că aceasta este o echipă mai bună decât în prima parte a sezonului şi a remarcat evoluţiile jucătorilor Adam Nemec şi Dan Nistor din ultimul timp. "Nemec şi cu Nistor sunt doi jucători importanţi pentru Dinamo. În ultimele două jocuri ale lor, cu Craiova şi Chiajna, ei au avut evoluţii foarte bune. Sunt jucători buni, au demonstrat asta în Liga I, dar Dinamo în întregime este în acest moment o echipă bună. Cred că Dinamo e acum o echipă mai bună decât anul trecut. Vor fi încurajaţi de mulţi suporteri, ţinând cont că vor fi gazde", a afirmat el.



Întrebat dacă şi-ar dori ca Dinamo să se califice în play-off, tehnicianul a răspuns: "Prefer ca noi să intrăm în play-off de pe primul loc. Celelalte 5 echipe vom vedea care vor fi. Sperăm să câştigăm ultimele două meciuri şi să vedem ce fac şi cei de la CFR".



Nicolae Dică a precizat că are amintiri plăcute din meciurile cu Dinamo din perioada în care era jucător. "Am reuşit să marchez în Ghencea cu Dinamo când veneam după o pauză de şase meciuri fără gol. Ceea ce pentru mine era mult timp. Atunci am câştigat cu 1-0 prin golul meu. Eu am marcat destul de multe goluri cu Dinamo, şi când eram la Steaua, şi când eram la FC Argeş. Am amintiri plăcute ca jucător împotriva celor de la Dinamo", a mai spus Dică.