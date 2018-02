DINAMO - FCSB (STEAUA) LIVE în Liga I. ONLINE STREAM Digi Telekom Sport - VIDEO. Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 20,45, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Dinamo, într-o partidă considerată în deplasare din cadrul etapei a 25-a a Ligii I. Meciul este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom și ONLINE STREAM pe aplicații.

Dinamo are nevoie neapărată de victorie pentru a se califica în playoff-ul Ligii I, depinzând și de rezultatele celorlalte contracandidate, precum și de rezultatele din ultima etapă. Dinamo are un avans de două puncte față de CSMS Iași și FC Botoșani și ocupă ultimul loc de calificare în playoff.

Întrebat dacă şi-ar dori ca Dinamo să se califice în play-off, tehnicianul a răspuns: "Prefer ca noi să intrăm în play-off de pe primul loc. Celelalte 5 echipe vom vedea care vor fi. Sperăm să câştigăm ultimele două meciuri şi să vedem ce fac şi cei de la CFR".

Nicolae Dică a precizat că are amintiri plăcute din meciurile cu Dinamo din perioada în care era jucător. "Am reuşit să marchez în Ghencea cu Dinamo când veneam după o pauză de şase meciuri fără gol. Ceea ce pentru mine era mult timp. Atunci am câştigat cu 1-0 prin golul meu. Eu am marcat destul de multe goluri cu Dinamo, şi când eram la Steaua, şi când eram la FC Argeş. Am amintiri plăcute ca jucător împotriva celor de la Dinamo", a mai spus Dică.