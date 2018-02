FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO. Oltenii au nevoie de victorie

FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte să câştige meciul cu CS Universitatea Craiova de vineri şi să strice astfel planurile adversarilor angrenaţi acum în lupta pentru titlu. FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO "Întâlnim una dintre echipele care se luptă pentru titlu. Pentru că după ceea ce au arătat până acum cei de la Universitatea Craiova se vor lupta pentru titlu. Cu ce şanse, vom vedea în play-off. Va fi foarte greu mâine pentru că pe lângă obiectivul lor au în componenţă jucători cu calităţi excepţionale şi mă refer la cei din atac. Dar Universitatea a arătat per ansamblu în acest sezon că are valoare. Noi ne vom concentra asupra întregii lor echipe, nu doar asupra celor din atac. Pentru că au jucători care vin din linia a doua foarte bine, cum sunt Bancu sau Briceag. De asemenea e Zlatinski, cel care este creierul echipei... Deci pe fiecare compartiment au jucători de valoare, jucători care pot face diferenţa chiar dacă sunt fundaşi. Lucrurile au mers bine pentru ei până în acest moment, sper să le stricăm noi planurile mâine seară, să câştigăm şi să plece de aici fără niciun punct", a spus tehnicianul.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO "Suntem conştienţi de importanţa meciului. Ştim că ei vor veni să câştige pentru că au nevoie de puncte. Dar la fel avem şi noi. Aşa că va fi un meci aprig, un meci de luptă. În plus, ei au aminitiri neplăcute cu noi, i-am eliminat din semifinalele Cupei în sezonul trecut. Ei pun foarte mare presiune pe adversari, încearcă să recupereze repede mingea atunci când o pierd. Trebuie să fim foarte atenţi şi să nu le dăm spaţii pentru că pot profita de aceste greşeli. Sunt convins că vom arăta altfel cu Universitatea faţă de meciul cu Iaşi de acasă", a adăugat Claudiu Niculescu.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Acesta a anunţat că nu va putea folosi patru jucători în partida de vineri seara. "Din păcate pentru noi avem câţiva absenţi. E vorba despre Lazăr, Marinescu, Răuţă şi Sânmărtean. Sunt 4 jucători importanţi care vor lipsi. Cei care îi vor înlocui îşi vor face însă treaba foarte bine. Noi suntem concentraţi şi motivaţi, venim după un rezultat bun obţinut la Timişoara. În ciuda absenţelor, eu am încredere că vom face un meci bun şi putem câştiga cele trei puncte. Vom face tot ceea ce depinde de noi să câştigăm meciul", a explicat antrenorul.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Jocul va fi influenţat de starea gazonului după ploile din ultima perioadă, este de părere Claudiu Niculescu. "Jocul, ritmul lui, va fi influenţat de starea gazonului pentru că a tot plouat aici de câteva zile. Terenul încă e îmbibat cu apă, dar sunt şanse destul de mari ca la ora jocului să arate destul de bine. E clar însă că va fi moale. Sperăm ca până atunci să nu mai apară precipitaţii", a menţionat el.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, fundaşul Lucian Cazan s-a arătat optimist în ceea ce priveşte meciul cu CS Universitatea Craiova. "După o victorie în deplasare ne-am revenit. Acum suntem cu moralul ridicat şi avem încredere în forţele noastre. Greşeli se pot face cu orice echipă, indiferent că se bate la titlu sau la retrogradare. Important e să nu le mai repetăm şi să încercăm să luăm cele trei puncte. Chiar dacă jucăm împotriva unei pretendente la titlu, pentru noi e un meci ca oricare altul şi vom intra pe teren cu gândul să câştigăm", a precizat Cazan.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Echipa de fotbal FC Voluntari întâlneşte, vineri, de la ora 20,45, pe teren propriu, formaţia CS Universitatea Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Ligii I.

FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Fotbalistul echipei CS Universitatea Craiova, Mihai Roman II, va evolua sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon competiţional la ACS Poli Timişoara, a anunţat, vineri, gruparea bănăţeană pe site-ul oficial.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Mihai Roman şi Maxi Oliva au fost prezentaţi oficial de conducerea clubului ACS Poli într-o conferinţă de presă. "Preşedintele Radu Birlică şi directorul sportiv Adrian Neaga i-au prezentat astăzi dimineaţa pe ultimii doi jucători veniţi la Poli Timişoara. Dacă fundaşul stânga Maxi Oliva a fost anunţat oficial miercuri, Mihai Roman a sosit astăzi, conducerea clubului nostru ajungând la un acord cu CSU Craiova pentru un împrumut al atacantului până-n vara acestui an", se menţionează pe site-ul citat.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Roman, care a evoluat în acest sezon în 21 de meciuri oficiale pentru CSU Craiova fără să marcheze niciun gol, s-a arătat mulţumit de transfer. "Sunt bucuros că am făcut această alegere şi că voi juca la Poli Timişoara. Sper să evoluez cât mai mult aici", a declarat atacantul în vârstă de 25 de ani.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Fundaşul argentinian Maximilliano Oliva, care a evoluat ultima oară la Dinamo, a semnat un contract valabil până în vară cu ACS Poli Timişoara, cu opţiune de prelungire. "Le mulţumesc antrenorului principal şi celor din conducere pentru încredere. Sunt pregătit să dau 100% pentru a ajuta Poli să-şi îndeplinească obiectivele", a declarat Oliva în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial.



FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE în Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Directorul sportiv Adrian Neaga a anunţat, vineri, că există negocieri pentru transferul unui fundaş central.