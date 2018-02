FCSB-CFR CLUJ LIVE VIDEO STREAM ONLINE în Liga I DIGISPORT TELEKOM SPORT. Meci decisiv pentru STEAUA

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că fotbaliştii criticaţi de finanţatorul Gigi Becali după meciul cu Gaz Metan Mediaş din etapa precedentă ştiau că se poate întâmpla acest lucru atunci când au evoluţii slabe.



"Am avut o discuţie cu jucătorii care au fost criticaţi... Ei când au semnat cu Steaua (n.r. - FCSB) ştiau unde vin. Ştiau că dacă vor fi şi meciuri când nu vor avea evoluţii bune vor fi criticaţi de patron. Acum cred că trebuie să fie puternici şi să treacă peste aceste momente. Să aştepte jocul următor şi să aibă evoluţii bune. Dacă vor juca bine cu siguranţă patronul va spune despre ei că merită nu ştiu câte milioane", a afirmat Dică.



Tehnicianul a adăugat că şi el a fost dezamăgit de jocul formaţiei sale de la Mediaş. "Au fost critici normale pentru că şi eu am fost dezamăgit după jocul cu Mediaş. Nu am jucat ceea ce trebuia să jucăm. Dar a trecut, important e că am luat cele 3 puncte, acum ne gândim la meciurile următoare", a precizat Nicolae Dică.



Echipa de fotbal FCSB a învins cu 2-1, în deplasare, formaţia Gaz Metan Mediaş, la 3 februarie, în etapa a 23-a a Ligii I. După meci, finanţatorul FCSB, Gigi Becali, i-a criticat într-o emisiune televizată pe fotbaliştii Ionuţ Larie, Dragoş Nedelcu şi Dennis Man.

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că partida de sâmbătă cu liderul clasamentului, CFR Cluj, nu va decide lupta pentru titlu, dar a recunoscut că obiectivul formaţiei sale este să intre în play-off de pe primul loc.



"Ne aşteaptă un meci foarte greu şi important. Întâlnim o echipă bună, o echipă aflată pe primul loc care are experienţă şi care în această iarnă a făcut nişte transferuri foarte bune. L-au transferat pe Ioniţă, pe Ţucudean, Mailat a venit şi el... dar eu remarc echipa la CFR. Este o echipă agresivă, foarte bine organizată pe faza defensivă şi la fazele fixe este iar foarte bună. Ştiu foarte bine jocul celor de la CFR. L-am analizat şi anul trecut, la fel şi acum cu Chiajna. Ştim unde sunt puternici, unde au probleme. Sper ca mâine să facem ceea ce am pregătit la antrenamente. Nu pot să spun cum cred eu că vor juca. Vom vedea. Sper să nu ne surprindă cu nimic. Ne dorim să intrăm în play-off de pe primul loc, ăsta este obiectivul. Depinde doar de noi, pentru că dacă vom câştiga toate cele 3 jocuri rămase atunci vom fi pe primul loc. Dar dacă vom intra de pe locul 2, nu va fi nicio problemă pentru că diferenţa de puncte va fi mică. Oricum, nu se decide campionatul în meciul de mâine seară cu CFR", a spus tehnicianul.



"În mare, echipa este stabilită (n.r. - pentru meciul cu CFR). Nu ştiu dacă patronul a dat-o la televizor. Planic s-a antrenat toată săptămâna cu echipa. Din punct de vedere medical este OK. Singurul dezavantaj e că nu a jucat în ultimul timp şi îi va fi foarte greu. Vom vedea cum se va integra. Iar Man a avut o problemă săptămâna asta, a ieşit din antrenament. Nu s-a antrenat miercuri, dar de joi a reluat antrenamentele cu echipa", a adăugat Nicolae Dică.



Florin Tănase va evolua pe postul de atacant în meciul cu CFR, a anunţat antrenorul. "Într-adevăr, cei doi atacanţi pe care îi avem, Gnohere şi Alibec, sunt suspendaţi. Dar îl avem pe Florin Tănase, care a mai jucat în acea poziţie. Sperăm ca el să aibă evoluţii bune pe acea poziţie. Când am avut nevoie de el acolo a jucat bine", a afirmat el.



În opinia lui, tehnicianul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, este unul dintre cei mai buni antrenori români."Dan Petrescu e un antrenor foarte bun, a avut rezultate, a câştigat campionatul cu Unirea Urziceni, a antrenat în Europa, dar şi în Asia. E clar, e unul dintre cei mai buni antrenori români pe care îi avem în acest moment" a precizat Dică.



Antrenorul şi-a amintit în cadrul conferinţei de presă de perioada petrecută ca jucător la CFR Cluj: "Mai am tricoul cu care am jucat la CFR, pentru că fac colecţie. Normal că îl am, am câştigat campionatul şi Cupa României cu CFR, a fost o perioadă bună pentru mine, chiar dacă am stat acolo doar 6 luni".



Dică speră ca FCSB să câştige următoarele trei partide, cele cu CFR Cluj, Lazio Roma şi Dinamo. "Ne aşteaptă trei meciuri foarte importante în următoarea săptămână. Cel mai bine ar fi să le câştigăm pe toate trei, acum vom vedea cum vom încheia această săptămână. Fiecare meci e important pentru noi şi trebuie să îl câştigăm. E greu, dar ştiam când am venit aici că vom juca din 3 în 3 zile", a mai spus Dică.