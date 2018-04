FCSB (STEAUA) - CFR CLUJ LIVE în LIGA I. ONLINE STREAM Digisport - VIDEO. Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 20,45, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia CFR Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I.

FCSB (STEAUA) - CFR CLUJ LIVE în LIGA I. ONLINE STREAM Digisport - VIDEO. Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că "a citit" jocul formaţiei CFR Cluj încă de la prima întâlnire din sezonul regulat, aşa că, duminică, în meciul direct de pe Arena Naţională, nu mai poate fi surprins.



"Ne aşteaptă o partidă foarte importantă. O aşteptam de când am semnat, pentru că întâlnim echipa de pe locul 2 care se luptă cu noi pentru câştigarea campionatului. Este cel mai important meci al sezonului. Trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere şi să facem un meci perfect pentru a câştiga cele trei puncte. Până acum au fost trei jocuri echilibrate cu CFR Cluj, în care ei au marcat primii, iar apoi noi am fost nevoiţi să alergăm după egalare. Din fericire pentru noi am reuşit de fiecare dată acest lucru, sper însă ca mâine seară să fim noi cei care vom deschide scorul. Ei nu au cu ce să vină nou. Ştiu foarte bine jocul lor. L-am citit de la primul meci cu ei. Nu au cu ce să ne surprindă. Noi venim după o primă repriză foarte proastă cu FC Viitorul, dar în a doua am arătat mult mai bine. Păcat că nu am reuşit să câştigăm acolo. Dar suntem pe un drum bun, iar acest lucru trebuie să ne dea încredere pentru partida de duminică", a spus Dică.



"CFR este o echipă foarte bună, cu jucători cu experienţă, dar şi cu un antrenor bun. Nu am pregătit nimic special. Am pregătit meciul ca pe toate celelalte, cu multă muncă. A fost o săptămână foarte grea, zilele au trecut greu, aştept cu nerăbdare acest joc. Atunci când am venit aici ştiam că vor veni şi meciurile importante. E clar că ne dorim victoria, dar important e ca după meciul de mâine seară să rămânem pe primul loc. Campioana nu se va decide în meciul cu CFR Cluj. Dar dacă noi vom reuşi să câştigăm, vom lua o opţiune importantă pentru titlu", a adăugat tehnicianul.



Nicolae Dică are tot lotul valid pentru partida cu CFR Cluj cu o singură excepţie. "Singura problemă de lot este Cristian Tănase, care are o entorsă", a menţionat el.



Chiar dacă meciul este unul extrem de important pentru câştigarea campionatului, jucătorii nu vor avea primă pentru victorie."Nu avem primă specială pentru acest meci. La noi sunt prime doar pentru obiective. Dacă vom lua campionatul şi echipa va ajunge în Champions League atunci jucătorii vor lua prime cu siguranţă", a explicat Nicolae Dică.

FCSB (STEAUA) - CFR CLUJ LIVE în LIGA I. ONLINE STREAM Digisport - VIDEO. Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că ar fi extraordinar să câştige titlul la 38 de ani în primul sezon ca tehnician în Liga I.



"Ar fi un lucru extraordinar să câştig la 38 de ani campionatul, la primul meu an în Liga I. Pentru CV-ul meu ar fi foarte bine", a spus el.



Întrebat dacă după partida cu CFR Cluj va semna prelungirea contractului cu FCSB care expiră în vară, Dică a răspuns: "După meciul cu CFR mai sunt trei etape până când se termină campionatul. Vom vedea în vară ce se va întâmpla. Dacă am reuşit să rezist un an aici, înseamnă că am putere. Din vară, nu ştiu unde voi merge, dar voi avea şi şi mai multă încredere în mine. Cu siguranţă voi deveni mai bun de la an la an".



Nicolae Dică, tehnician care va împlini 38 de ani la 9 mai, a preluat echipa de fotbal FCSB la începutul lunii iunie a anului trecut. El a semnat atunci un contract valabil până la sfârşitul sezonului 2017-2018.