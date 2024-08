Mircea Lucescu, după ce a fost numit oficial noul selecționer al naționalei României: „Eu plec cu un handicap. Am lipsit din fotbal”

Mircea Lucescu spune că nu s-a așteptat niciun moment să fie numit selecționer al naționalei României | Sursă foto: Captură video Facebook

Mircea Lucescu a dat declarații, marți, în cadrul unei conferințe de presă susținută de Federația Română de Fotbal (FRF), în calitate de nou selecționer al echipei naționale a României.

„M-au încercat multe sentimente, nostalgia de când am fost jucătorul și antrenorul naționalei. Ieri am stat vreo 3 ore de vorbă despre fotbal. Eu plec cu un handicap, am lipsit din fotbalul românesc în ultimii ani. Am încercat să recuperez. Nu m-am gândit niciun moment că o să devin selecționer.

Am făcut tot ce a fost posibil să nu vin, am vrut să le dau tinerilor șansa de a merge mai departe. Am vorbit cu Edi, am încercat să-l conving să rămână, grupul e compact, omogen, a reușit să aducă bucurie naționalei. Din câte am înțeles, au făcut tot ce a fost posibil pentru a-l convinge. Apoi le-am zis să vorbească cu Gică Hagi, era normal să i se dea o șansă. Nu s-a ajuns la o înțelegere. Le-am zis că atunci când nu vor mai avea soluții, eu voi avea obligația să mă întorc în fotbalul românesc”, a declarat Mircea Lucescu în cadrul conferinței de presă susținută de FRF.

Noul selecționer a vorbit apoi despre prestația echipei naționale a României din cadrul EURO 2024.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute ale meciurilor cu Belgia și Olanda de la EURO s-a datorat lipsei de experiență a jucătorilor. Dar, punctez că acest grup poate crește mult. Performanța pe care au făcut-o, prezența la EURO, le dă dreptul să creadă în potențialul lor și că pot ajunge la Mondial.

Eu risc foarte tare. Dar fotbalul românesc merită acest risc. Nu am nevoie de bani, să-mi fac o altă carieră. M-a împins spre națională acele momente senzaționale petrecute la națională ca jucător și selecționer. Un singur lucru m-a determinat să vin, dragostea pentru fotbal și obligația mea față de fotbalul românesc. Voi face absolut totul să reușim”, a mai spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu: „Soția mi-a spus să stau acasă”

„Soția mi-a spus să stau acasă. Răzvan mi-a spus să fac ce simt, mi-a spus că nu este ușor. Mi-a spus că dacă asta mă ajută să îmi petrec ultimii ani ai vieții în condiții de participare, să o fac”, a mărturisit noul selecționer al echipei naționale.

Lucescu a spus că „doar cei care au făcut parte din fotbal înțeleg ce înseamnă să trăiești mereu într-o stare de tensiune” și odată ce începi această meserie, „nu poți renunța ușor la ea”.

„Eu vin aici să dau continuitate echipei, să îi fac pe jucători să creadă în ei. O participare la un Mondial e ceva extraordinar. Eu am avut această șansă de a avea continuitate în fotbal. Nu am de schimbat prea multe. Încerc să-i conving pe jucători să dea totul, să trăiască cu imaginea suporterilor care i-au încurajat în minte. Voi miza pe același nucleu de jucători, dar pe parcurs voi aduce schimbări”, a mai declarat Lucescu.

De asemenea, Mircea Lucescu a precizat că pentru meciurile cu Kosovo și Lituania va folosi cei mai buni jucători tineri.

„Contează valoarea, forma, competiția în care joacă. Voi fi preocupat de evoluția tinerilor. Lotul pentru acest două meciuri, cu Kosovo și Lituania, nu vor lipsi jucătorii tineri, cei mai buni de la echipa de tineret. Dar cu posibilitatea de a juca și la tineret. Voi avea grijă de viitorul fotbalului românesc, de asta am fost chemat aici”, a mai declarat Mircea Lucescu.