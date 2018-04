VIITORUL-FCSB (STEAUA) ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Dică dă examen în fața Regelui

VIITORUL-FCSB (STEAUA) ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că titlul de campioană nu se va decide în meciul direct cu CFR Cluj, programat la 29 aprilie, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I.



"Titlul nu se va decide la meciul direct cu CFR Cluj pentru că după aceea mai sunt 3 etape, deci încă 9 puncte puse în joc. După meciul cu CFR e posibil ca una dintre noi să ia o opţiune pentru câştigarea titlului Dar asta nu înseamnă că după acel joc se câştigă campionatul", a spus Dică.



Tehnicianul nu se teme de o sancţiune după ce conducerea CFR Cluj a solicitat Comisiei de Disciplină depunctarea echipei FCSB pentru comportamentul jignitor al finanţatorului Gigi Becali la adresa lui antrenorului Dan Petrescu şi a formaţiei ardelene. "Nu are ce să se întâmple. Din câte ştiu eu cei de la CFR au spus că vor să câştige campionatul pe teren. Dar acum încearcă să obţină prin orice mijloc puncte în plus sau să fim noi penalizaţi. Dar pe mine nu mă deranjează, eu sunt preocupat să antrenez echipa. Eu sper că lupta pentru titlu se va da pe teren. Şi sunt sigur că acolo se va da. Până acum a fost totul OK şi aşa sper să fie şi de acum înainte", a adăugat el.



De asemenea, Nicolae Dică este de părere că victoria lui Răzvan Burleanu în alegerile pentru preşedinţia FRF nu va afecta clubul FCSB doar pentru că acesta a votat cu Ionuţ Lupescu. "Nu are ce să ne afecteze pe noi că a ieşit Răzvan Burleanu preşedinte. Aşa consider eu, aşa ar trebui să fie normal. Important e ca preşedintele FRF să facă totul pentru ca fotbalul să crească. Nu cred că îl interesează pe preşedintele federaţiei ca o echipă ca noi să nu aibe reuşite. Pentru că se ştie că în ultimii ani noi am obţinut rezultate bune şi în Europa", a precizat Dică.