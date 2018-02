MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport în CHAMPIONS LEAGUE. Meci complicat pentru trupa lui Neagu

MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport Jucătoarea formaţiei de handbal CSM Bucureşti, Aneta Udriştoiu, a declarat, joi, că danezele de la FC Midtjylland sunt jucătoare foarte rapide, dar a precizat că meciul de duminică din Liga Campionilor va fi câştigat de echipa care va greşi mai puţin. MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport



MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport "Mergem cu încredere la Midtjylland, mai ales după ultima partidă din Liga Campionilor. Am câştigat cu Gyor şi acum suntem cu moralul sus. Midtjylland este o echipă care se bate foarte mult, noi sperăm însă să ne facem jocul ca de fiecare dată şi să câştigăm. Le-am analizat jocul adversarelor. Danezele unt jucătoare foarte rapide, au stilul nordic, însă noi sperăm să ne facem treaba cât mai bine. Nu contează cine e favorită în acest meci. Ele joacă acasă şi vor fi foarte motivate să câştige. Eu consider că apărarea va conta. Echipa care va face mai puţine greşeli va învinge", a afirmat Aneta Udriştoiu înaintea antrenamentului de joi seara de la Sala Polivalentă din Capitală.



MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti întâlneşte, duminică, de la ora 16,00, în deplasare, formaţia daneză FC Midtjylland, într-o partidă contând pentru grupele principale ale Ligii Campionilor.

MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport Jucătoarea daneză a formaţiei de handbal CSM Bucureşti, Line Jorgensen, a declarat, joi, că merge să câştige partida din deplasare cu FC Midtjylland, dar este în acelaşi timp conştientă că va avea o misiune dificilă pe terenul fostei sale echipe.



MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport "Midtjylland are o echipă puternică şi joacă foarte bine pe teren propriu. Noi suntem încrezătoare, mergem la Midtjylland să câştigăm. Însă suntem conştiente că vom avea o misiune dificilă. Trebuie să arătăm cel mai bun handbal al nostru. Gyor a câştigat acolo doar la câteva goluri distanţă. Şi eu am jucat de multe ori pe acel teren şi ştiu că pentru Midtjylland este foarte puternică acasă", a spus Jorgensen, care a activat la FC Midtjylland între anii 2010 şi 2015.



MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport "Este o atmosferă bună la echipă, victoria cu Gyor ne-a dat un moral bun, însă acum urmează un alt meci şi trebuie să ne concentrăm pe acesta. Victoria cu Gyor ne-a dat încredere, dar ştim că trebuie să menţinem acelaşi ritm pentru că şi partida cu FC Midtjylland este una foarte importantă", a adăugat Line Jorgensen.

MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport Helle Thomsen, antrenoarea daneză a formaţiei de handbal feminin CSM Bucureşti, a declarat, joi, că meciul cu FC Midtjylland din Liga Campionilor va fi unul special pentru ea având în vedere că va fi adversara echipei pe care a condus-o între 2012 şi 2016.



MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport "Ne aşteaptă un meci greu cu Midtjylland, întotdeauna este dificil să joci în Danemarca. Ei au avut suişuri şi coborâşuri în ultima perioadă. Pentru mine va fi un meci special cu Midtjylland. Sunt multe amintiri care mă leagă de această echipă, am petrecut foarte mulţi ani buni acolo. Am câştigat câteva titluri cu Midtjylland (n.r. - în 2013 şi 2015), aşa că mă bucur să am ocazia să mă revăd cu prietenii de acolo. Va fi plăcut din acest punct de vedere pentru mine", a spus ea.



MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport "Am făcut un meci bun cu Gyor, apoi unul mai puţin bun cu CSM Roman. A fost dificil după o partidă grea cum a fost cea cu Gyor să facem o deplasare lungă în Liga Naţională. Dar am câştigat la Roman şi asta este ceea ce contează. O luăm pas cu pas şi sigur vom ajunge la nivelul dorit. Am pregătit tactica pentru partida cu Midtjylland, sperăm că va fi bine. Fetele sunt în formă şi pregătite să joace în Champions League. Am înţeles că vom avea şi susţinerea unui grup de suporteri români acolo, aşa că sunt optimistă", a precizat Helle Thomsen.