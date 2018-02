ROMÂNIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT 1. Meci greu în Rugby Europe International Championship 2018

ROMÂNIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT 1 Anul acesta este unul foarte important pentru rugby-ul românesc, deoarece echipa naţională a României are şansa de a se califica pentru Cupa Mondială, a declarat antrenorul Lynn Howells. ROMÂNIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT 1



Acesta a participat, vineri, la o conferinţă de presă, înaintea meciului de sâmbătă cu echipa Germaniei, de pe Cluj Arena, în Rugby Europe International Championship 2018.



Vorbind despre confruntarea de sâmbătă, care este prima din acest an competiţional, Lynn Howells a amintit că anul trecut pe aceeaşi vreme România a pierdut acest meci împotriva germanilor, lucru care aduce o miză în plus pentru jucători.



"Germania este o echipă valoroasă şi îşi îmbunătăţeşte calităţile mereu. Au arătat toamna trecută că au câştigat împotriva Chile, a Braziliei, aşa că ne aşteptăm la un meci greu împotriva lor. (...) Trebuie să ieşim mâine pe teren şi să jucăm cât de bine putem. Dacă facem asta vom câştiga", a spus antrenorul echipei naţionale de rugby a României.



La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a spus şi el că meciul de sâmbătă este unul al orgoliului.



"Abordăm această campanie de calificare extrem de convinşi că locul nostru este la Cupa Mondială. Suntem singura echipă de sporturi care ne calificăm la toate Cupele Mondiale şi cu siguranţă nu o vom rata pe aceasta. Cred că sunt ultimele meciuri care vor arăta de fapt adevărata faţă a rugby-ului românesc. (...) Pentru jucători este un meci al orgoliului, pentru că nu uit şi nu uită nici ei ce s-a întâmplat anul trecut. Stilul latin care ne guvernează cred că de data asta ne vom transforma exact în mentalitatea oponenţilor pe care îi vom avea mâine şi cred că vom fi nemţi mâine împotriva lor şi sper ca victoria de mâine să fie primul pas în calificarea noastră directă şi în deschiderea Cupei Mondiale din 2018 din Japonia", a spus Petrache.



Acesta a subliniat că în prezent echipa naţională are unul dintre cele mai bune loturi pe care le-a avut România în ultimii 10 ani.



Căpitanul echipei, Mihai Macovei, a spus şi el că jucătorii sunt pregătiţi pentru meciul de sâmbătă, cu atât mai mult cu cât consideră că o victorie în acest prim meci este foarte importantă.



"Suntem pregătiţi şi aşteptăm să debutăm cu o victorie. (...) Obiectivul Federaţiei, cât şi al staffului şi al jucătorilor este să ajungem la Cupa Mondială. Să avem cinci din cinci victorii. Primul meci e cel mai important, o să fie cel mai dificil meci din această campanie, pentru că nu am mai fost de mult împreună în această formulă. Dar eu zic că nu o să avem nicio problemă şi o să ne facem jocul nostru şi o să aducem şi victoria", a sus Macovei.



Atât el cât şi antrenorul Lynn Howells şi-au arătat bucuria privitor la reîntoarcerea la lot a lui Valentin Ursache, a cărui evoluţie ar putea aduce un mare sprijin echipei.



"Este important pentru el, este un jucător foarte bun şi cred că îşi dă seama că este ultima ocazie pentru el, pentru că după aceasta nu va mai putea prinde o nouă Cupă Mondială. Pentru Valentin nu a fost doar o decizie care ţine de rugby, ci şi o decizie pe care a luat-o împreună cu familia şi sunt foarte mulţumit că îl avem înapoi", a spus Howells.



Meciul va avea loc sâmbătă, pe Cluj Arena, de la ora 16,00.