SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Duel în premieră pentru Halep

"Este o mare provocare pentru mine", a spus jucătoarea română de tenis Simona Halep după ce şi-a aflat adversarele din Grupa Violet a Turneului Campioanelor (WTA Finals), ce va avea loc la Shenzhen (China) în perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, informează site-ul WTA.



După cum s-a anunţat, Simona Halep le va întâlni în această grupă pe canadianca de origine română Bianca Andreescu, Karolina Pliskova (Cehia) şi Elina Svitolina (Ucraina), potrivit tragerii la sorţi efectuate vineri.



"Este o grupă foarte grea. Ele au un joc foarte solid şi de fapt sunt foarte solide", a declarat Halep. "Este o mare provocare pentru mine, să revin după o accidentare ca să evoluez împotriva lor, aşa că voi da tot tot ce am mai bun şi voi încerca să joc cât pot de bine ca să câştig meciul", a adăugat românca.



Halep nu a mai jucat de pe 25 septembrie, când a abandonat, din cauza problemelor la spate, în optimile turneului WTA de la Wuhan (China), în meciul cu kazaha Elena Rîbakina.



Halep, numărul cinci mondial şi câştigătoarea titlului la Wimbledon anul acesta, participă pentru a şasea oară la Turneul Campioanelor, care reuneşte cele mai bune opt jucătoare potrivit rezultatelor înregistrate în cursul anului. Românca a jucat finala în 2014, la prima participare, iar anul trecut nu a putut evolua la ultima ediţie găzduită de Singapore, din cauza unei accidentări.



Halep are 7-3 în meciurile direct cu Pliskova, numărul doi mondial, o conduce pe Svitolina, deţinătoarea titlului la Turneul Campioanelor, cu 5-4 în confruntările directe, iar cu Andreescu nu jucat niciodată. Simona Halep are avantaj şi în meciurile directe cu celelalte participante la turneu, 3-1 cu Barty, 4-1 cu Osaka, 3-1 cu Kvitova şi e la egalitate cu Bencic, 2-2.