SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU ONLINE STREAM LIVE VIDEO la Turneul Campioanelor. Duel românesc la Shenzhen

Canadianca de origine română Bianca Andreescu a recunoscut că "a admirat-o" pe Simona Halep, fostul lider mondial al tenisului feminin, una din adversarele sale din Grupa Violet a Turneului Campioanelor (WTA Finals), ce va avea loc la Shenzhen (China) în perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, scrie site-ul WTA.



După cum s-a anunţat, Simona Halep le va întâlni în această grupă pe Bianca Andreescu, Karolina Pliskova (Cehia) şi Elina Svitolina (Ucraina), potrivit tragerii la sorţi efectuate vineri.



"Ştiu că nu va fi uşor. Fiecare jucătoare din această competiţie este o adversară puternică. Abia aştept să văd ce pot împotriva lor. Sper că pot reuşi lucruri frumoase. În acest an le-am avut o dată adversare pe Svitolina şi Pliskova, aşa că ştiu la ce să mă aştept. Nu am jucat niciodată împotriva Simonei, dar am admirat-o", a spus Andreescu, care, la 19 ani, este la prima sa participare la Turneul Campioanelor.



La rândul său, Karolina Pliskova, numărul doi mondial, a amintit că are un bilanţ slab în faţa lui Halep (trei victorii, şapte eşecuri).



"Nu ştiu cu adevărat în ce formă este Simona. Nu cred că ea a jucat cu adevărat cel mai bun tenis al ei în Asia, dar acesta e ultimul turneu al sezonului, deci cred că toată lumea încearcă să joace la nivelul său maxim şi să dea tot ce a rămas. Nu am un bilanţ prea bun împotriva ei, dar am câştigat ultimul meci, aşa că e un lucru bun. Va fi greu", a spus Pliskova.



"Aici, la Turneul Campioanelor, nu există tragere la sorţi uşoară. (...) La fel ca anul trecut, voi încerca să iau fiecare meci separat", a afirmat Elina Svitolina, deţinătoarea titlului.



Halep, numărul cinci mondial şi câştigătoarea titlului la Wimbledon anul acesta, participă pentru a şasea oară la Turneul Campioanelor, care reuneşte cele mai bune opt jucătoare potrivit rezultatelor înregistrate în cursul anului. Românca a jucat finala în 2014, la prima participare, iar anul trecut nu a putut evolua la ultima ediţie găzduită de Singapore, din cauza unei accidentări.



Halep o conduce pe Svitolina cu 5-4 în confruntările directe, iar cu Andreescu nu a jucat niciodată. Simona Halep are avantaj şi în meciurile directe cu celelalte participante la turneu, 3-1 cu Barty, 4-1 cu Osaka, 3-1 cu Kvitova şi e la egalitate cu Bencic, 2-2.