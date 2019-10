Simona Halep - Elina Svitolina Online Stream Live Video la Turneul Campioanelor. Meci crucial pentru Simona

Simona Halep - Elina Svitolina Online Stream Live Video Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a arătat convinsă că se va putea reface după meciul "foarte greu" cu Bianca Andreescu, pe care l-a câştigat luni în trei seturi, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, în Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc în oraşul chinez Shenzhen, scrie presa internaţională.



"A fost un meci foarte greu. Ştiam că este o jucătoare mare şi că joacă până la capăt, fără să cedeze, aşa că a trebuit să lupt", a spus Halep după victoria în faţa canadiencei de origine română.



Simona Halep - Elina Svitolina Online Stream Live Video "Nu am jucat prea mult după Wimbledon, aşa că sunt puţin moartă, dar mâine am timp să mă refac şi sunt bucuroasă că am putut câştiga în fine un meci la Turneul Campioanelor", a adăugat fostul lider mondial.



"Îmi place să joc sub presiune. Sunt bucuroasă că am putut lupta cu o fată care este cu 10 ani mai tânără ca mine", a mai spus Halep.



Simona Halep - Elina Svitolina Online Stream Live Video Ea a disputat primul său meci din data de 30 septembrie, când era eliminată de la Beijing, suferind de dureri la spate.



În etapa doua, miercuri, Halep o va înfrunta pe ucraineanca Elina Svitolina, iar Andreescu, pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova.