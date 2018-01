ANA BOGDAN - PUTINTSEVA AUSTRALIAN OPEN EUROSPORT ONLINE STREAM. Ana Bogdan - Yulia Putintseva, meciul doi pe Terenul 8 - în jurul orei 3:30

Ana Bogdan (104 WTA) va juca pentru prima dată în carieră împotriva Yuliei Putinsteva (54 WTA), o sportivă de 23 de ani, născută la Moscova, rezidentă la Moscova, dar care a ales, începând cu 2012, să reprezinte un stat potent financiar şi cu o întreagă istorie în ceea ce priveşte importul de talente - Kazahstan.

Ana Bogdan va încerca, sub îndrumarea antrenorului Gabi Moraru, să fructifice încrederea dată de prima victorie a carierei pe tabloul principal de la Australian Open şi, totodată, de succesul în faţa unui adversar de top, de pe poziţia 11 WTA. Românca are acum trei victorii la sportive din Top 20 în CV (la Sevastova - la Bucureşti 2017, la Vesnina - la New Haven 2017 şi la Mladenovic, acum, la Melbourne). Partitura tactică se schimbă însă în turul doi.

Meciul Ana Bogdan - Yulia Putintseva va începe după finalizarea unui alt duel contând pentru turul doi de pe tabloul feminin, dintre Lesia Tsurenko (Ucraina) şi Agnieszka Radwanska (Polonia, cap de serie 26) - două sportive care vin după partide intense, de trei seturi şi aproape două ore de joc.