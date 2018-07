BUZĂRNESCU - PLISKOVA LIVE la WIMBLEDON. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Mihaela Buzărnescu (locul 28 WTA) e gata să facă meciul vieții împotriva Karolinei Pliskova. După ce a trecut de Aryna Sabalenka și Katie Swan, "Miki" va avea viață grea în turul 3, cu a șaptea favorită a competiției, care a trecut, la rându-i, de Harriet Dart și Victoria Azarenka.

BUZĂRNESCU - PLISKOVA LIVE STREAM. Aflată în cel mai bun an al său, bucureșteanca de 30 de ani are trei victorii cu jucătoare din top 10 în 2018. Dacă va trece de Pliskova, aflată pe locul 8 WTA, Mihaela ar putea ajunge în optimile de la All England Club, realizând cea mai mare performanță a carierei. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată, în 2012, când s-a impus cehoaica.

BUZĂRNESCU - PLISKOVA LIVE STREAM. "E o jucătoare care lovește puternic, care chiar pentru orice minge lovește la n-am ce pierde și e o jucătoare calmă în marea parte a meciurilor, dar sigur, foarte solidă și voi vedea în partidă cum va evolua meciul", a spus Mihaela Buzărnescu.

"Anul acesta am încercat să nu pun prea multă presiune pe mine, pentru că anul trecut am resimţit acest lucru, în condiţiile în care am fost a doua favorită. Toată lumea credea că o să câştig şi presiunea a fost mare", a explicat Karolina Pliskova.