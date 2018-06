Simona Halep, despre cea mai fericită zi din viața ei! Ce a spus despre trofeul câștigat la Roland Garros

Simona Halep a fost prezentă, miercuri, la o conferinţă de presă a unuia dintre sponsori, cu ocazia lansării unei noi campanii, şi a vorbit despre momentul în care a simţit că poate pierde finala de la Roland Garros, pe care a câştigat-o în cele din urmă.

Halep a participat miercuri la un eveniment caritabil organizat de fundaţia "Salvaţi Copiii" şi care se intitulează "Job pentru o secundă" ce se adresează copiilor născuţi prematur. Simona a spus că a avut un moment de cumpănă în finala cu Sloane Stephens, când a simţit că poate pierde a treia finală la Roland Garros.

"Pot să spun că în finală la set şi 2-0 am simţit că, dacă nu o să schimb ceva, o să pierd din nou finala. Atunci am schimbat soarta meciului şi am simţit victoria. Şi pentru mine contează o secundă, poate schimba soarta meciului", a dezvăluit Halep.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA.