SIMONA HALEP-GARBINE MUGURUZA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT de la Roland Garros. Meci infernal pentru româncă

SIMONA HALEP-GARBINE MUGURUZA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT de la Roland Garros "Am mereu meciuri grele împotriva ei", a spus românca Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, după victoria obţinută miercuri împotriva germancei Angelique Kerber, 6-7 (2), 6-3, 6-2, în sferturile de finală la Roland Garros, scrie site-ul turneului.



SIMONA HALEP-GARBINE MUGURUZA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT de la Roland Garros "Am mereu meciuri grele împotriva ei. Sunt mereu meciuri de trei ore, aşa că mereu înaintea meciului sunt pregătită că va fi la fel. După primul set am rămas puternică, nu am renunţat deloc", a declarat Halep, calificată pentru a treia oară în semifinale la Roland Garros, unde a jucat finala în 2014 şi 2017.



"Am greşit mult la începutul meciului. Ea returnează mereu mingea şi nu greşeşte, aşa că am încercat să fac prea multe şi n-a mers. Apoi am schimbat puţin tactica şi până la urmă a mers foarte bine", a adăugat românca.



Kerber, fost lider mondial, acum locul 12 WTA, nu pierduse niciun set la acest turneu până în sferturi, iar Halep cedase un singur set, în primul său meci, contra lui Alison Riske. Românca cedase doar 14 ghemuri înaintea duelului de miercuri.



Halep are acum 6-4 în meciurile directe cu Kerber. În ianuarie, la ultimul lor duel, Halep a învins-o pe Kerber în semifinalele turneului Australian Open, cu 6-3, 4-6, 9-7, după un meci dramatic.



Următoarea adversară a româncei va fi spaniola Garbine Muguruza, victorioasă cu 6-2, 6-1 în faţa rusoaicei Maria Şarapova, în alt sfert de finală.