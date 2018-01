SIMONA HALEP - LAUREN DAVIS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. În turul al treilea la Melbourne, Halep o va înfrunta pe americanca Lauren Davis (24 ani, 76 WTA).

Simona Halep, care în ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, şi-a asigurat un cec de 142.500 dolari australieni şi 130 de puncte WTA.

Următoarea sa adversară va fi americana Lauren Davis (24 ani, 76 WTA), care s-a impus în turul al doilea în faţa germancei Andrea Petkovic cu 4-6, 6-0, 6-0. Halep a învins-o pe Davis în singurul lor meci direct, în 2013, în primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.

SIMONA HALEP - LAUREN DAVIS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Numărul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a declarat, joi, după calificarea în runda a treia a turneului Australian Open că a simţit durere la gleznă în meciul cu Eugenie Bouchard, dar nu s-a gândit la acest lucru.

''Mă simt bine pe acest teren (Margaret Court Arena, n. red.), în faţa spectatorilor care mă susţin, mă bucur foarte mult că pot juca în turul al treilea, doi ani la rând am pierdut în primul tur, iar acum vreau să mă bucur de timpul pe care îl petrec aici. Chiar dacă sunt puţin accidentată, am jucat bine şi m-am mişcat bine. Simt durerea (la gleznă), dar nu m-am gândit la ea, am vrut să joc meciul şi să câştig'', a declarat Halep după victoria cu 6-2, 6-2 în faţa jucătoarei canadiene.

''Cred că am jucat foarte bine, am simţit bine mingea, iar în faţa ei e mereu dificil de jucat, pentru că ia mingea foarte repede, stă foarte aproape de linia de fund, dar m-am gândit doar să deschid unghiurile şi am făcut-o bine'', a mai spus Halep pentru postul de televiziune Eurosport.