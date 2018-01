SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT. La ce oră joacă Halep în optimi la Australian Open

SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finală ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) şi Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locală, 08:00, ora la Bucureşti.

Halep luptă pentru a-şi egala cea mai bună performanţă de la Australian Open, aceea de a ajunge în sferturile de finală. Numărul 1 mondial se va lupta în optimi cu Osaka, dar şi cu oboseala acumulată în partida cu Lauren Davis, meci disputat de-a lungul a 3 ore şi 45 de minute.

Liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, a declarat la conferinţa de presă de după meciul câştigat în faţa americancei Lauren Davis (4-6, 6-4, 15-13) la Australian Open, că a resimţit dureri la gleznă pe toată durata jocului, dar forţa mentală a ajutat-o să se califice în optimile primului Grand Slam al anului.



Simona Halep a evocat momentul cel mai dificil din meci, când în setul decisiv, la 10-11, Lauren Davis a avut 3 mingi de meci pe serviciul primei favorite.

''Cu siguranţă a fost un meci foarte dificil, cred că este singurul în care am jucat aşa. Am fost condusă cu 0-40, ea a avut 3 mingi de meci. Nu a fost uşor, dar am continuat să joc, am continuat să cred că nu s-a terminat când era la conducere. Am dat totul azi şi chiar sunt mândră că am rezistat şi am câştigat. Nu a fost deloc uşor. Ea a jucat foarte bine. Am vorbit mult în timpul meciului, am fost puţin frustrată din cauza piciorului, pentru că am avut dureri tot meciul. Dar, nu m-am dat bătută şi cu siguranţă am fost mai puternică din punct de vedere mental, am reuşit să rezist la toate situaţiile din meci. Asta mă face foarte fericită, că am reuşit să gestionez o mare victorie'', a declarat Halep, care în optimi o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka.



Prima favorită a turneului Australian Open a recunoscut că la un moment dat a crezut că totul s-a sfârşit, dar a reuşit să se remonteze psihic şi energetic după ce a egalat, 11-11, şi adversara a solicitat intervenţia medicului: ''Sincer, mi-am spus că totul s-a terminat în acel moment, dar a fost bine pentru că mi-am relaxat braţele, am servit destul de bine acele 3 mingi şi apoi ea a chemat medicul. Am avut timp să mă calmez, am început să cred din nou, mi-am restartat mintea şi de asemenea am găsit mai multă energie după acea întrerupere de câteva minute. Când am luat ghemul mi-am spus că e numărul meu norocos şi voi face apoi două la rând. Sunt mândră de această victorie. Mi-am spus că acest meci înseamnă mult pentru mine, vom vedea ce va fi de acum încolo. E o mare victorie, pe mai multe planuri''.



După calificarea în optimi, Simona Halep rămâne neînvinsă în 2018.