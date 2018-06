SIMONA HALEP-SLOANE STEPHENS ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT în finala de la Roland Garros. Meci istoric pentru Simona

SIMONA HALEP-SLOANE STEPHENS ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT în finala de la Roland Garros Jucătoarea română Simona Halep, numărul unu mondial în tenisul feminin, trebuie să joace ofensiv pentru a avea şanse să câştige titlul la Roland Garros, în finala de sâmbătă (ora 16,00), a afirmat Martina Navratilova, o legendă a circuitului feminin, în editorialul său pentru site-ul WTA.



''Pentru mine, greşeala pe care a făcut-o Halep în finala de anul trecut la French Open contra Jelenei Ostapenko a fost că a jucat prea defensiv, a jucat ca să nu piardă. Dar campionii învaţă din greşelile lor şi nu cred că va face din nou aceeaşi greşeală într-o situaţie similară, aşa că mă aştept să joace agresiv cu Sloane Stephens. Halep ştie că trebuie să joace ofensiv. Nu poate juca să nu piardă, trebuie să joace la victorie. Cred că aceasta este lecţia pe care a învăţat-o anul trecut. Chiar dacă nu vrea să o facă, se va convinge că trebuie să o facă'', a scris Navratilova.



''Pe măsură ce a avansat în turneu, Halep a devenit tot mai agresivă şi ar trebui să fie destul de încrezătoare în ea şi în jocul său după ce a învins-o pe Garbine Muguruza cu 6-1, 6-4 în semifinale. Muguruza a lovit puternic mingea şi s-a mişcat bine, dar nu a putut să deschidă jocul. De-a lungul turneului, Halep a fost mai agresivă, mai proactivă prin poziţionare şi prin alegerea loviturilor'', a explicat jucătoarea de origine cehă.



''Atitudinea Simonei Halep a fost extraordinară la Paris. Chiar şi când a fost frustrată, a durat doar un punct, iar apoi a fost pregătită pentru următorul - nu a lăsat frustrarea să persiste'', a subliniat Navratilova, câştigătoarea a 18 titluri de Mare Şlem la simplu, dintre care două la Roland Garros (1982, 1984).



Navratilova a mai spus că se aşteaptă la o luptă intensă şi ar fi ''surprinsă'' dacă meciul s-ar încheia în două seturi, ''deoarece ambele au stiluri similare, iar Stephens este mai puternică. Ambele lovesc pe contră, în cea mai mare parte a timpului. E interesant - ambele finaliste preferă să joace de pe fund, dar ambele trebuie să avanseze, să iasă din zona de confort şi să fie mai active decât îşi doresc. (...) Ambele se apără foarte bine şi va fi greu pentru ele să reuşească lovituri direct câştigătoare. Şi niciuna nu vrea să vină la fileu, din acest motiv va fi greu să găsească deschiderile''.



Navratilova a subliniat că presiunea este mai mare pe Halep, care a pierdut trei finale de Mare Şlem până acum, două la Roland Garros (2014, 2017) şi una la Australian Open (2018), iar singurul mod de a trece peste eşecul din finala de anul trecut, cu oustidera Ostapenko, este să câştige acum în faţa campioanei de la US Open. Pe de altă parte, acum Halep nu mai este aşa de mare favorită cu Stephens, iar asta mai ia din presiune.



Halep (26 ani) o conduce pe Stephens (25 ani, 10 WTA) cu 5-2 în meciurile directe, având o victorie chiar la Roland Garros, în 2014, în optimi, cu 6-4 6-3, românca jucând ulterior finala cu Maria Şarapova.



Simona Halep a câştigat ambele dueluri pe zgură, prima victorie fiind consemnată în 2012, în primul tur la Barcelona, cu 6-4, 6-4. Stephens a obţinut apoi două succese la rând, în 2013, în optimi la Hobart, cu 6-4, 6-0, şi la Australian Open, în primul tur, cu 6-1, 6-1. Au urmat patru victorii consecutive ale Simonei, la Roland Garros (2014), la Miami (2015) cu 6-1, 7-5 în sferturi, la Washington, în primul tur, cu 7-6 (3), 6-0, şi la Cincinnati, în semifinale, cu 6-2, 6-1, ambele anul trecut.

Jucătoarea americană de tenis Sloane Stephens (10 WTA) va fi adversara Simonei Halep în finala turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după ce a trecut în cea de-a doua semifinală a competiţiei, în două seturi, 6-4, 6-4, de compatrioata sa, Madison Keys (13 WTA).



Stephens, 25 de ani, va disputa a doua sa finală de Mare Şlem, la nouă luni după ce a triumfat la New York, la US Open, chiar în faţa lui Keys.



Aşa cum se ştie, numărul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, în finala turneului de la Roland Garros, joi, după ce a învins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.



Halep are un bilanţ de 5-2 în meciurile cu Stephens, pe care a învins-o în 2014, chiar la Roland Garros, în optimi, cu 6-4, 6-3.



Indiferent de rezultatul finalei de sâmbătă de la Roland Garros, Halep îşi va păstra poziţia de lider în clasamentul feminin.