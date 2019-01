SIMONA HALEP - SOFIA KENIN LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. SIMONA HALEP o va întâlni în turul doi la MELBOURNE pe SOFIA KENIN din SUA, LIVE VIDEO pe EUROSPORT și ONLINE STREAM pe EUROSPORT PLAYER, de la ora 06:00.

"Nu mai pun presiune pe mine cu rezultatele", a afirmat liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, după ce a trecut de estoniana Kaia Kanepi, cu 6-7 (2), 6-4, 6-2, marţi, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.



"Dacă mă retrăgeam, nu aveam şansa să returnez mingile. Apoi am fost mai agresivă, ceea ce a fost cu adevărat important. Serviciul m-a ajutat astăzi. Aşa că eu cred că în mare a fost un meci bun", a declarat Halep, care venea după o serie de cinci partide pierdute.



SIMONA HALEP - SOFIA KENIN LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Românca, finalistă anul trecut la Melbourne, şi-a luat revanşa în faţa jucătoarei estoniene (33 ani, 71 WTA), cea care a învins-o la US Open, cu 6-2, 6-4, în primul tur.



"Sunt pur şi simplu bucuroasă că am putut câştiga, nimic altceva. Nimic altceva nu contează, fiindcă nu joc cel mai bun tenis al meu. Încerc doar să mă simt bine pe teren şi să progresez de la o zi la alta", a spus Halep.



"Nu am aşteptări, fiindcă nu sunt la cel mai înalt nivel. Sunt însă motivată. Încerc doar să mă bucur mai mult şi să fiu fericită pe teren. Nu mai pun presiune pe mine cu rezultatele. Ce vine acum este un bonus", a adăugat ea.



Românca o va întâlni în turul următor pe americanca Sofia Kenin (20 ani, 37 WTA), victorioasă în prima rundă contra rusoaicei Veronika Kudermetova, cu 6-3, 3-6, 7-5.