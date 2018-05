SIMONA HALEP - TAYLOR TOWNSEND LIVE la Roland Garros. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. SIMONA HALEP o va întâlni pe TAYLOR TOWNSEND în turul 2 la ROLAND GARROS. Partida începe la 16:30, LIVE VIDEO pe Eurosport și ONLINE STREAM pe Eurosport Player.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a declarat, miercuri, că a avut un debut mai greoi de meci cu americanca Alison Riske deoarece îi e mereu greu să înceapă turneul de la Roland Garros.



"Am avut un start mai greoi, deoarece e mereu greu să încep acest turneu (Roalnd Garros). E o plăcere să vin aici şi să joc, aşa că mereu sunt nervoasă la început'', a comentat Halep după ce a învins-o pe Riske cu 2-6, 6-1, 6-1, în primul tur.



"E bine că am revenit în forţă. Nu m-am gândit la rezultat sau la meci. Am vrut doar să îmi relaxez braţele, deoarece mă mişcam destul de bine la început, dar braţele erau prea încordate şi nu puteam lovi mingea cum doream'', a explicat Halep debutul mai slab de meci.



"Apoi a fost mai uşor, m-am simţit foarte bine la finalul meciului şi acesta este cel mai important lucru pentru moment", a subliniat principala favorită.



În faţa finalistei din weekend, de la Nurnberg, Halep s-a impus într-o oră şi 34 de minute. Halep a avut doar 4 winners şi a comis 16 erori neforţate în primul set, salvând un ''bagel'' (set cedat la zero) după ce a fost condusă cu 5-0. Liderul mondial a avut o revenire formidabilă în setul secund, când a pierdut doar cinci puncte în primele cinci ghemuri (5-0), câştigând clar seturile doi şi trei şi evitând o eliminare prematură de la Roland Garros, unde nu a mai pierdut în primul tur din 2013.



Legat de viitoarea sa adversară, americanca Taylor Townsend (22 ani, 72 WTA), Halep a comentat: "E diferit, deoarece este o stângace, astfel că va fi un altfel de meci. Dacă îmi aduc bine aminte, am jucat contra ei la Cincinnati. Îmi amintesc că este solidă şi că loveşte puternic. Trebuie să o fac să se mişte, să fiu agresivă şi să joc ca azi, dar ca în seturile doi şi trei".



Halep a învins-o pe Townsend cu 6-4, 6-1, anul trecut, în turul al doilea la Cincinnati.