SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a dat asigurări că nu se confruntă cu probleme medicale după ce menţionase anterior că a resimţit o durere în setul al doilea al meciului cu americanca Sofia Kenin, câştigat joi, la Melbourne, cu 6-3, 6-7 (5), 6-4, în turul al doilea la Australian Open.



''Simt o mică jenă la picior, în muşchi'', a explicat Halep, citată de site-ul WTA. ''Am simţit-o în setul al doilea, dar e din cauza faptului că sunt obosită. Nu cred că e ceva serios, dar voi vedea mâine dimineaţă'', a mai spus Halep.



Liderul mondial a încheiat prematur sezonul 2018 din cauza unei hernii de disc, dar Halep a negat că ar fi vorba din nou de această problemă.



Halep a recunoscut că i-a fost dificil să se refacă după meciul de trei seturi din primul tur cu Kaia Kanepi (Estonia).



''Nu am putut dormi toată noaptea. Mă dureau picioarele şi mi-a fost greu. Dar am avut o zi de pauză între meciuri şi a fost foarte bine. Azi m-am simţit mai bine şi am fost pregătită să joc un nou meci'', a precizat Halep.



''Fiecare meci greu e un lucru pozitiv. Mă simt pregătită să joc trei ore în fiecare zi, chiar dacă nu sunt sută la sută pregătită pentru acest turneu. Pe zi ce trece sunt tot mai bine'', a subliniat Halep.



Finalista de anul trecut de la Melbourne s-a referit şi la meciul său din turul al treilea, contra americancei Venus Williams: ''Va fi unul dificil, dar e sigur că nu voi alerga la fel de mult, pentru că punctele se vor încheia mai rapid. Venus e o mare campioană şi de fiecare dată este o mare provocare pentru mine să înfrunt surorile Williams.''



''Vom vedea cum o să joc, cum mă simt pe teren, dar sunt încrezătoare, pentru că am mai jucat împotriva ei şi ştiu cum joacă. Trebuie să fiu puternică'', a concluzionat Halep.



Venus Williams conduce cu 3-2 în meciurile directe cu Halep, dar Simona a câştigat ultimele două confruntări, în care a cedat doar şapte ghemuri.



Williams (38 ani) s-a declarat pregătită să înfrunte liderul mondial, despre care a avut cuvinte frumoase: ''(Simona) este foarte consistentă în evoluţii şi rezultate. A jucat tot anul la un nivel foarte înalt. Din acest motiv se menţine în fruntea clasamentului. Câştigă mereu meciuri şi turnee''.