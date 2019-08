Actrița Rodica Popescu Bitănescu: „Mie nu-mi plac excursiile. Într-o deplasare era să mă înec”

foto- captură Antena 3

Rodica Popescu Bitănescu a mărturisit la „De-a Viața Ascunselea” că nu se omoară cu călătoriile. Actrița a povestit și o întâmplare în care era să-și piardă viața.

„Mie nu-mi plac excursiile, în general. Plimbările, călătoriile, da, dar până într-un punct. Punctul acela e să nu mă târăști prea mult. Nu-mi place să merg în grupuri și să mă opresc. Călătoriile sunt foarte importante pentru mine pentru că întâlnirile din călătorii îmi fac bine. Sunt anumite țări în care mă simt extraordinar și locuri în care nu ma simt bine. Ca și oamenii, sunt oameni plăcuți și oameni pe care încă de la început e bine să le ocolești”.

„Într-o deplasare cu teatrul, eram cu un coleg și am intrat în Dunăre și am simțit că mă ia firul apei și mă duce departe și malul era din ce în ce mai departe și am început să strig că mă înec. Nu a venit pentru că i-a fost frică că ne înecăm amândoi. A început să-mi spună ce să fac. Fii calmă, relaxează-te și mergi înainte pe firul ăla, dar încearcă calm de tot să o iei spre dreapta. Și apoi m-am prins de niște crăci și de atunci doar înot la mal”.