foto- captura Antena 3

Codin Maticiuc a explicat ce înseamnă o noapte de distracție în cluburile din Mamaia.

„Probabil că te duce undeva pe la o mie de lei pe zi accesul într-un astfel de loc, care include mâncare, băutură și așa mai departe. Dacă nu mă înșel, brățara a fost aici 200 de lei pe zi, care îți includea ori mâncarea de la masă, ori băutura de la bar. Practic nu exista un preț de intrare. Nu sunt un milionar, dar cheltui ca și cum aș fi. E în natura românului. Nu mă comport ca un milionar, dar îmi trăiesc viața ca unul, în sensul că mă distrez în fiecare zi ca și când ar fi ultima”, a spus Maticiuc.

„Ăsta e stilul românesc. E și o ironie, în sensul că românul are mașina mai scumpă decât apartamentul în care stă. De 1 Mai se distrează lumea cel mai mult. E o tradiție pe care eu o respect. Vin la mare. Am început cu Costinești. Așa am început”, a adăugat el.