Eroul Zilei. Alex Militaru, copilul-minune al saxofonului, a reușit performanțe incredibile

Alex Militaru, copilul-minune al saxofonului, a reușit o performanță incredibilă.

Micul artist va reprezenta România la cea de-a 24-a ediție a Campionatului Mondial de Talente care va avea loc anul viitor în Los Angeles, California.

Vestea incredibilă a venit după ani de zile de pregătire intensă. La numai 13 ani, Alex Militaru este deja obișnuit cu marile scene.

În paralel, studiază pianul, ia lecții de canto și participa la numeroase concerte si concursuri nationale.

Alex Militaru si Iolanca Deca, director World Champions of Performing Arts - „Am început de la 5 ani cu pianul. Apoi, de la 10 ani am început cu saxofonul. Îi mulțumesc mamei mele și profesorilor mei care mă îndrumă cu dragoste înspre muzică. Muncesc de dimineață până dimineață. Ma trezesc, iau masa, mă apuc de teme și dacă mai am timp mai și studiez. Ies seara de la școală pe la 8, ajung la 9 și ajung acasă și studiez până seara la 12, cam așa”.