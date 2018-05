A murit Pierre Rissient, cinefil respectat şi descoperitor de talente

Foto: Le film français

Cinefilul, producătorul şi descoperitorul de talente francez Pierre Rissient, căruia Festivalul de Film de la Cannes, Clint Eastwood, Martin Scorsese sau Jane Campion îi datorează multe, a decedat la vârsta de 81 de ani, a anunţat duminică Institutul Lumiere, citat de AFP.



''Pierre Rissient a murit în această noapte. Soţia sa, Yung Hee, m-a rugat să vă informez şi, cu gândul la ea, scriu cu mare tristeţe acest mesaj. Pierre a fost un om mare şi un cinefil absolut'', a scris pe Tweeter directorul institutului, Bertrand Tavernier.



Necunoscut publicului larg, Rissient, care obişnuia să participe la festivaluri din întreaga lume, era un prieten apropiat al lui Clint Eastwood, pe care îl cunoştea de la începutul anilor '70.



Figură importantă la Cannes, unde a fost consilier artistic, el a contribuit la promovarea "Mean Streets" (1973), filmul care a lansat cariera lui Martin Scorsese, notează AFP.



Rissient a fost producătorul executiv al peliculei ''The Piano'' (Palme d'Or la Cannes în 1993) a neozeelandezei Jane Campion ai cărei primi paşi i-a însoţit.



Rissient a murit cu două zile înainte de începerea Festivalului de Film de la Cannes. Organizatorii festivalului plănuiseră să prezinte în acest an un film realizat de el în 1980, ''Five and the Skin", în cadrul secţiunii "Cannes Classics".



Născut la Paris la 4 august 1936, Rissient a pătruns în lumea celei de-a şaptea arte lucrând ca programator în cadrul cinematografului Mac Mahon din apropiere de Champs Elysees.