ANTENA3.RO LIVE. Topul filmelor și serialelor de anul acesta

La Antena3.ro LIVE, am abordat o temă importantă: ce seriale/ filme ați văzut anul acesta, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce aveți pe lista de vacanță, ce aveți pe listă de anul viitor, ce seriale ați abandonat, deși vă placeău mult, care e topul personal?

O temă de vacanță, pentru că tot se apropie. Cu participarea extraordinară a Nadinei Câmpean.

Recomandări de seriale

„Acum ar trebui să mă laud cu cărțile multe pe care le-am citit. Perioada Sărbătorilor este cea mai bună pentru savurat seriale. Anul ăsta am descoperit Outlander, eu sunt fascinată de tot ce înseamnă Marea Britanie. Am văzut primul episod și mi s-a părut plictisitor, dar i-am mai dat o șansă. I-am mai dat o șansă și este o super poveste.

Am văzut The Crown. Aștept să apară următorul sezon, înțeleg că se schimbă și actrița principală. Am văzut și Narcos. Stranger Things mi-a plăcut la nebunie. Am ajuns să îi urmăresc pe toți copiii ăia pe Instagram. Jessica Jones este foarte fain. Ea se luptă cu eroul negativ. E fabuloasă povestea.

Primul serial care m-a prins pe mie foarte tare este Prison Break. Stăteam până dimineața. Am descoperit și Neveste disperate, am văzut nu știu câte sezoane într-o lună.

Eu sunt convinsă că cele pe care le-am văzut, le-a văzut toată lumea. Anne with an E este pentru femei. Nu aș vedea vreun bărbat care să se uite.

Big Little Lies mai am notat, dar de ce nu mai apare? Am început să mă uit la Vanity Fair la recomandarea ta, dar nu m-a prins. Mi-a mai plăcut Nu-i totul alb sau negru, este foarte bună povestea. E povestea unor tinere de culoare și toate clișeele despre oamenii de culoare, toate sunt acolo. Mie mi-a plăcut.

Glow am mai văzut. Este povestea primei trupe de wrestling. Este serialul de care ai nevoie ca să te relaxezi total. Mad Man a văzut până la sezonul 5, pentru că apoi mi s-a părut că se lungește prea mult. Și un serial care nu m-a prins deloc este Povestea Slujitoarei. M-am uitat la primul episod și după ce s-a terminat, îmi era rău fizic. Nu vreau să exagerez. Aș vrea să mă uit la Suits măcar până la Maghan Markle. Îmi place foarte mult”, a spus Nadina Câmpean.

