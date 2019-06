Emilia Clarke regretă tinereţea pierdută cu filmările la ''Game of Thrones''

Actriţa britanică Emilia Clarke a făcut un bilanţ al anilor petrecuţi cu filmările la serialul "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor") şi a afirmat că a plătit un preţ mult prea mare, relatează online ziarul spaniol El Pais.



Aceasta a spus că, graţie personajului Daenerys Targaryen, şi-a îndeplinit visurile de copil, dar că a plătit scump pentru asta.



Pe de altă parte, actriţa a povestit că atât personajul Mamei dragonilor, cât şi cei 10 ani cât a durat difuzarea serialului "Urzeala Tronurilor" pe canalul HBO i-au schimbat complet viaţa.



A fost un deceniu cheie în viaţa ei. "Faptul că s-a încheiat este aproape suprarealist. S-au întâmplat atâtea lucruri în aceşti 10 ani cât am jucat în serial... Am devenit femeie. Aveam 23 de ani când am început", a spus ea.



Actriţa regretă însă că a pierdut zece ani din tinereţea sa într-un mod atât de vertiginos.



"Practic am început 'Urzeala Tronurilor' şi apoi gata. Am pierdut cei mai frumoşi ani ai tinereţii, ai vârstei de 20 de ani, când trebuie să faci nebunii. Apoi am avut două hemoragii cerebrale, ceea ce a cam complicat lucrurile...", a mărturisit tânăra actriţă.



Este un lucru care a imprimat seriozitate şi responsabilitate în viaţa şi munca sa.



O seriozitate care a determinat-o să nu ia niciun suvenir de pe platoul de filmare la momentul plecării.



"Regret tare mult şi sunt foarte supărată. Sper ca autorii serialului să-mi dea un dragon", a mărturisit ea, subliniind că nu a plecat cu niciun obiect ca amintire personală.



Nu este însă cazul lui Maisie Williams (Arya Stark), care a plecat cu jacheta din piele maro pe care o poartă personajul său, sau al lui Kit Harington, care a cerut ca amintire statuia reprezentându-l pe Jon Snow folosită pentru promovarea celui de-al 8-lea şi ultim sezon al serialului.