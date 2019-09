Eroul Zilei. Filmul românesc "Monştri", regizat de Marius Olteanu, premiat în străinătate

Filmul românesc "Monştri", care a obţinut deja importante premii în străinătate, va rula de mâine și în cinematograle din România!

Este vorba despre povestea de dragoste dintre un bărbat şi o femeie. Arthur și Diana sunt căsătoriţi de zece ani. Sunt doi oameni pe care societatea, familia, prietenii par să îi iubească atunci când sunt împreună, dar pe care îi dispreţuiesc separat. Din cauza nevoilor, a convingerilor, a opţiunilor de viaţă, a monştrilor interiori.

Filmul a fost premiat la Berlin, iar în luna martie a câștigat Marele Premiu la Sofia. Recent, a obținut și Trofeul Golden Mimosa în Muntenegru pentru cel mai bun scenariu. Iar în România, a rulat în avanpremieră la TIFF, unde a obținut Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut.

Marius Olteanu, regizorul filmului „Monștri” - „Au fost niște zile pline, am mers peste tot prin țară să vedem cum este receptat filmul. Eram preocupat și de starea cinematografelor. Noi am și lansat o campanie cu ocazia promovării acestui film, voiam să atragem atenția asupra cinematografelor din București și din toată țara, care sunt închise majoritatea de foarte mult timp. Nu pare să se întrevadă nicio soluție. Din păcate, acest lucru afectează receptarea filmelor de către spectatori. Unele spații în care se proiectează filmele au condiții improprii, sunetul nu e foarte bun, imaginea nu e foarte bună și oamenii tind să asocieze asta cu filmul românesc decât cu starea. Am organizat bine aceste proiecții, au fost în locuri bune și reacțiile sunt bune”.