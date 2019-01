Filmul biografic despre viața lui Celine Dion, „The Power of Love”, va apărea în 2020

foto- Facebook

Celine Dion va avea propriul film biografic despre viața sa la care se lucrează în acest moment în studioul francez Gaumont. Producția, cu un buget de 23 de milioane de dolari, se va numi „The Power of Love”.

Filmul va apărea, cel mai probabil, în anul 2020 și va conține câteva dintre cele mai importante piese ale artistei, și anume "All by Myself", "My Heart Will Go On" şi "I’m Alive", conform TheGuardian.

Cea care o va interpreta pe Celine Dion și totodată cea care va regiza filmul va fi Valerie Lemercier.

„The Power of Love” spune povestea lui Celine Dion de când s-a născut până la celebritatea de care s-a bucurat în adolescență, dar și povestea relației cu managerul și soțul său, René Angélil.