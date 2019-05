GAME OF THRONES SEZONUL 8. Amenințare uriașă din partea hackerilor

GAME OF THRONES SEZONUL 8. Episodul 3 din sezonul final al serialului "Urzeala tronurilor" a înregistrat un vârf în ceea ce priveşte infracţionalitatea cibernetică, contorizând 3.000 de atacuri pe zi, se arată într-o analiză publicată miercuri de Kaspersky Lab.



GAME OF THRONES SEZONUL 8. "Cel de-al optulea şi ultimul sezon al Game of Thrones a înregistrat un vârf în infracţionalitatea cibernetică asociată, premiera fiecărui episod fiind însoţită de un şir lung de atacuri ce au vizat utilizatorii care încercau să descarce episodul recent lansat, dar primeau, în schimb, malware cu numele respectivului episod. Unele episoade s-au dovedit considerabil mai periculoase decât altele, cel cu numărul 3 însumând cel mai mare număr de încercări detectate de a ataca utilizatorii, cu un vârf de 3.000 de atacuri pe zi. Experţii se aşteaptă ca episodul final să atragă noi atacuri din partea creatorilor de mesaje spam, în momentul în care distribuitorii de programe malware vor începe sa le ofere spectatorilor interesaţi acces la întregul sezon", se arată în analiza citată.



GAME OF THRONES SEZONUL 8. Potrivit documentului, în ansamblu, numărul mediu, zilnic de atacuri asupra utilizatorilor care au implicat programe malware deghizate într-un episod din ultimul sezon al "Game of Thrones" a fost de aproximativ 300 - 400. Ulterior, acest număr a crescut la aproximativ 1.200, la trei - patru zile după lansarea fiecărui nou episod, deci o majorare de trei, până la patru ori, a activităţii malware.



GAME OF THRONES SEZONUL 8. "Un alt vector de atac asociat cu Game of Thrones este reprezentat de site-urile de streaming care invită utilizatorii să vizioneze gratuit episoade recent lansate, dar care, de fapt, sunt proiectate să extragă date sensibile de la utilizatori. De obicei, pictograma afişează o scenă dintr-un episod şi redirecţionează victima către o pagină de înregistrare, solicitând apoi detalii legate de card, cu codul CVC/CVV, sub pretextul că este doar în scopul validării", se notează în analiză.



GAME OF THRONES SEZONUL 8. Cercetătorii au subliniat, totodată, asemănările dintre această schemă şi cele mai recente înşelătorii legate de ultimul film din seria Avengers.



GAME OF THRONES SEZONUL 8. Luna trecută, experţii Kaspersky Lab arătau că primul episod din sezonul final al serialului "Urzeala tronurilor" ("Game of Thrones") fusese vizionat ilegal de 55 de milioane de ori, în primele 24 de ore după lansare. Din totalul vizionărilor ilegale, 12,2% a fost prin intermediul descărcărilor, iar 11,3% prin site-urile de tip torrent.



GAME OF THRONES SEZONUL 8. Analiza specialiştilor a scos la iveală faptul că, în 2018, producţia a reprezentat 17% din întregul conţinut piratat infectat, la nivel mondial, cu 20.934 de utilizatori atacaţi.



GAME OF THRONES SEZONUL 8. Specialiştii în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor o serie de măsuri pentru a nu cădea victime unor programe periculoase, care pretind a fi emisiuni TV: utilizarea numai a serviciilor legitime, cunoscute pentru producerea şi distribuirea de conţinut TV, atenţie la extensia fişierului descărcat, acordarea unei atenţii deosebite autenticităţii site-urilor, neaccesarea link-urilor suspecte, cum ar fi cele care promit vizionarea în avans a unui nou episod, respectiv utilizarea unei soluţii de securitate fiabile pentru o protecţie completă împotriva unei game largi de ameninţări.