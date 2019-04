Game of Thrones sezonul 8. Finalul serialului a fost dezvăluit de Kit Harington

Foto: HBO

Game of Thrones sezonul 8. Kit Harington a dezvăluit finalul "Game Of Thrones" unui prieten care nu a urmărit serialul - pentru că simţea că trebuie să se elibereze de o povară, relatează vineri Press Association.



Game of Thrones sezonul 8. Actorul, care îl interpretează pe Jon Snow în serialul HBO, a declarat că i-a dezvăluit secretul prietenului său James, care începuse să urmărească seria însă a adormit în timpul primului episod.



Game of Thrones sezonul 8. Harington, 32 de ani, a afirmat că a simţit nevoia să spună cine va conduce Westeros din cauza "intensităţii" de a trebui să ţină secret finalul serialului.



Game of Thrones sezonul 8. "Intensitatea de a termina ceva de genul asta şi de a nu putea spune nimănui este foarte grea. A fost prea mult, aşa că i-am spus unei persoane - prietenului meu James, care nu se uită la serial şi care a adormit la primul episod din primul sezon", a declarat Kit Harington.



Game of Thrones sezonul 8. "Ştiam atunci că nu era deloc interesat de ceea ce fac. Am băut ceva împreună într-o seară şi i-am spus totul despre cum se termină serialul. Nu ar fi putut arăta mai puţin interesat nici dacă ar fi încercat", a mai spus vedeta din "Game Of Thrones".



Game of Thrones sezonul 8. Şi alte vedete au încercat să păstreze secretul în legătură cu finalul seriei. Sophie Turner, care interpretează personajul Sansa Stark, a declarat că logodnicul ei, Joe Jonas, ştie cum se termină serialul, însă are ordine stricte să nu dezvăluie secretul.