Scotland Yard investighează trei noi acuzații de atac sexual aduse împotriva lui Kevin Spacey, aducând numărul total de cazuri deschise în Marea Britanie împotriva actorului, la șase. Noile acuzații l-ar cataloga ca fiind un atacator în serie, cu cazuri care se întind pe o perioadă lungă de timp și în mai multe locuri, atacurile având loc în Westminster în 1996, în Lambeth în 2008 și în Gloucester în 2013. În America, o victimă susține că Spacey l-a atacat în 1992 iar cazul este investigat de Departamentul de poliție din Los Angeles. Spacey a fost tăcut în legătură cu acuzațiile, iar reprezentanții săi au declarat că actorul își "ia timpul necesar pentru a evalua situația și a căuta tratament".

Spacey a devenit unul dintre primii actori dați afară din Hollywood ca parte a mișcării #MeToo după dezvăluirile despre Harvey Weinstein. Actorul Anthony Rapp l-a acuzat pe Spacey că l-a atacat sexual când acesta avea doar 14 ani. În urma acuzațiilor, Spacey a fost îndepărtat rapid din rolul său principal din drama House of Cards și a fost scos din filmul lui Ridley Scott, "All Money in the World".

Spacey a recunoscut că este homosexual într-o declarație publică în urma acuzațiilor, pornind o teamă că actorul va întări legăturile între homosexualitate și pedofilie, un argument fals folosit în istorie pentru a susține persecuția comunității gay.

Sursă: R29