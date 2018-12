Kevin Spacey răspunde acuzațiilor de agresiune sexuală, care au dus la excluderea sa din „House of Cards”: „Nu v-ați grăbit să judecați fără să aveți dovezi?”

foto- Youtube

Kevin Spacey a fost acuzat de agresiune sexuală și va fi inculpat formal pentru prima dată la începutul lunii ianuarie.

Actorul de 59 de ani va fi inculpat pentru „atentat la pudoare” și „lovituri” contra unui adolescent. Acesta a fost acuzat și de alți bărbați de agresiune la începutul mișcării #MeToo. În urma acuzațiilor de hărțuire sexuală lansate împotriva sa, Kevin Spacey a fost suspendat din serialul „House of Cards”, în care avea un rol foarte important.

Kevin Spacey a postat un mesaj video pe Youtube, cu titlul "Let me be Frank" (Lăsaţi-mă să fiu Frank), joc de cuvinte între "frank", care se traduce "franc/ cinstit" şi numele personajului său - preşedintele criminal din "House of Cards", Frank Underwood.

„Nu v-ați grăbit să judecați fără să aveți dovezi, nu? Știu ce vrei și, bineînțeles, că au încercat să ne separe, însă ce avem noi este foarte puternic. Adică, până la urmă, noi am împărțit totul, tu și cu mine. Ți-am spus cele mai adânci și mai negre secrete ale mele. Ți-am arătat exact de ce sunt capabili oamenii. Te-am șocat cu sinceritatea mea, însă cel mai tare te-am provocat și te-am făcut să gândești. Iar tu ai avut încredere în mine, chiar dacă știai că nu ar trebui să faci asta. Așa că noi doi nu am terminat încă, indiferent ce spun alții. Și, în afară de asta, știu foarte bine ce vrei - mă vrei înapoi. (...) Acum, că mă gândesc la asta, tu, de fapt, nici măcar nu m-ai văzut murind, nu-i așa? Deci concluziile pot fi amăgitoare. Ți-a fost dor de mine?”, a declarat Kevin Spacey, în clipul video.