Sezonul trei al serialului „Stranger Things” a bătut recordul pentru cel mai vizionat serial de pe Netflix, cu mai mult de 40 de milioane de conturi care au început serialul în primele patru zile, dintre care 18 milioane l-au și terminat.

În ianuare, locul întâi era deținut de „Birdbox”care a strâns 80 de milioane de vizualizări în primele opt săptămâni. „Stranger Things” este un serial care urmărește viața a unui grup de copii din 1980 și activitățiile paranormale de care se izbesc.

Anunțul a fost făcut de Netflix pe Twitter.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.