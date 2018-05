Anunțul de angajare care s-a viralizat pe internet: Angajăm om viu, care să se uite pe Facebook, să se joace, să bea bere și să nu facă nimic

Anunțul postat de un hostel din Cluj pe unul dintre site-urile de angajare din România s-a viralizat imediat pe internet.

Angajatorul caută ”un om viu”, care va trebui să stea pe Facebook și Instagram, să se joace pe calculator, să se uite la filme și seriale, să mânânce, să bea bere și să fumeze.

Iată anunțul integral:

Candidatul ideal

- sa fie om viu;

Descrierea jobului

RESPONSABILITATI:

- sa se uite pe Facebook si pe Instagram;

- sa se uite la filme si seriale;

- sa joace Dota si CS;

- sa bage la pariuri si sa joace poker online;

- sa manance, sa bea bere si sa fumeze;

- sa-si invite prietenii sa nu faca nimic impreuna;

- exista posibilitatea sa fie deranjat de cateva ori pe zi de oameni care vor sa-i dea bani in schimbul unei chei de la camera.



BENEFICII:

- pachet salarial atractiv, fix + variabil;

- masina, laptop, telefon de serviciu;

- internet, cablu, Netflix;

- bere, cafea gratis;

- va avea titulatura de receptioner/front desk manager/head of reception/manager/patron/ce vrea el in CV.