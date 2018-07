Ce îi transmite un român din Londra naționalei Angliei, după ce a ratat finala: "Conaționalii voștri ne pun pe noi, românii, la cărat roabele cele mai grele.."

foto: Facebook/ Dinu Sovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Marea Britanie, a ajuns o mică vedetă pe rețelele de socializare datorită postărilor lui amuzante despre care mulți nu se prind că sunt, de fapt, niște pamflete în care ironizează o anumită categorie de oameni.

Dinu a revenit cu o nouă astfel de postare ironică:

I want to say that I'm really, really sorry for the English football team. The English boys were better today and in my opinion they had the best team on this World Cup. My boss is a big football fan. Sorry Mr. Steve and I hope tommorrow you are not going to fire us because we are crying next to you in this moments.

I am going to translate this for my romanian friends:

Acasa cu voi, muraturilor de engleJi. Nu stiu cum ati ajuns voi pana in semifinale. Inca din grupe speram sa fiti eliminati. Conationalii vostri ne pun pe noi, romanii, aici, in Anglia, la carat roabele cele mai grele. Ne dati tarnacoapele cele mai tocite si lopetile gaurite. O sa scriu numele lui Steve sa creada ca traduc, dar el e un ânputzit notoriu la care i-am furat vreo 3 bormasini, o cumpana cu laser si un generator... cu baietii.

Come on England... acasa, sa va uitati la finala la TV", a scris Dinu Șovea.