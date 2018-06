Cele mai amuzante expresii româneşti, pe înţelesul străinilor. Cum îi explici unui englez că "a dat cu mucii-n fasole"

Românca Paula Veselovschi, stabilită la Buenos Aires, în Argentina, a tradus în limba engleză, pentru site-ul matadornetwork.com, o serie de expresii româneşti amuzante, pentru ca turiştii străini să înţeleagă la ce se referă un român care spune, de exemplu, că „i-a picat faţa“ sau că „face din rahat bici“.

1. A Romanian is not “surprised”…his “face has fallen off” / Un român nu este surprins... „i-a picat faţa“.

2. A Romanian didn’t just “do so much with so little” … he “made a whip out of shit”/ Un român nu face multe cu puţin... „face din rahat bici“.

3. A Romanian won’t “lose temper” … his “mustard will jump off”/Un român nu-şi iese din fire... „îi sare muştarul“.

4. A Romanian hasn’t just “screwed up” … he “threw his boogers in the beans”./ Un român nu a stricat totul... „a dat cu mucii-n fasole“.

5. A Romanian won’t “try to fool you” … he’ll “throw vapours at you”/ Un român nu încearcă să te prostească... „te abureşte“.

6. Nor will he “lie to you” … he’ll “sell you doughnuts”/ Nici nu te va minţi pentru că... „îţi vinde gogoşi“.

7. A Romanian doesn’t “suddenly get it” … his “coin drops” (Îi pică fisa)./ Un român nu pricepe dintr-o dată ce ai vrut să spui... „îi pică fisa“.

8. A Romanian is not “extremely tired” … he’s “cabbage.” His life is not “chaotic” … it’s “cabbage.” And his room is not “a complete mess” … it’s also “cabbage”/ Un român nu este foarte obosit, viaţa lui nu este haotică şi camera lui nu este dezordoantă... „este varză“.

9. A Romanian doesn’t simply deem an effort “useless” … he says it’s “a rub on a wooden leg”/Un român nu consideră că un efort nu-ţi are sensul, ci că este „frecţie la picior de lemn“.

10. You don’t “drive a Romanian nuts” … you “take him out of his watermelons”/ Nu scoţi un român din minţi... „îl scoţi din pepeni“.

11. A Romanian will not have “the impostor syndrome” … he will “feel with the fly on his cap”/Un Român nu va avea „sindromul impostorului“... „se va simţi cu musca pe căciulă“.

12. In Romania, things are not “far away” … they’re “at the devil’s mother.”/ În România, lucrurile nu sunt departe... „sunt la mama naibii“.

13. A Romanian is not “crazy” … he’s “gone on a raft”/ Un român nu este nebun... este „dus cu pluta“.

14. A Romanian won’t tell you to stop “wasting time” … he’ll tell you to stop “rubbing the mint”/ Un român nu-ţi va spune să nu pierzi timpul, ci nu „freca menta“.

15. A Romanian won’t say that something is “cool” … he’ll say it’s “concrete”/Un român nu-ţi va spune că ceva este cool (tare), ci că este „beton“.

16. A Romanian is not “nervous” … he “has a carrot (in his ass)”/ Un român nu este nervos... „are un morcov în fund“.

17. A Romanian doesn’t just “keep quiet” … he “keeps quiet like the pig in a corn field”/ Un român nu face linişte, ci „tace ca porcu-n păpuşoi“.

18. As a Romanian you don’t “fool yourself” … you “get drunk with cold water”/ Ca român, nu te păcăleşti de unul singur, ci „te îmbeţi cu apă rece“.

19. A Romanian is not “stupid” … he’s “a Venice bush”/Un român nu este prost, ci „tufă de Veneţia“.

20. A Romanian won’t “call it quits” … he’ll “stick his feet in”./ Un român nu renunţă, ci „îşi bagă picioarele“.

21. A Romanian hasn’t been “scammed” … he “took a spike”/ Un român nu a fost înşelat... „a luat ţeapă“.

22. A Romanian is not “a drunkard” … he’s “a blotting paper”/Românul nu este beţiv... „este sugativă“.

23. A Romanian will not look at you “confused” … he will “stare like the crow at the bone”/ Un român nu se va uita la tine confuz, ci ca „cioara la ciolan/viţelul la poarta nouă“.

24. A Romanian doesn’t have “unusual ideas” … he has “a curly mind”/Un român nu are idei neobişnuite, ci „are mintea creaţă“.