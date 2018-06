Cele mai haioase 20 de întrebari pe care femeile le pun bărbaților în timpul meciurilor de la Campionatul Mondial

foto: Pixabay.com

Bărbații se plâng mereu că sunt deranjați în timpul partidelor cu tot felul de întrebări:

Sport.ro a alcătuit o listă:

1. Cat dureaza meciul asta?

2. Ce se intampla daca nu marcheaza nimeni?

3. De ce te enervezi asa? E DOAR un meci!

4.Astia cu cine joaca?

5.Pot sa schimb pe alt post?

6.Tie care tricou iti place mai mult?

7.Aia care n-au mingea de ce fug?

8.Te intereseaza si prelungirile?

9.Cate reprize sunt in total?

10.Aia de ce joaca asa de dur?

11.Daca in spatele portii este plasa de ce nu se pune si in jurul terenului?

12.Cat de inalt se poate lovi cu mingea?

13.Vrei sa vorbesti cu mama la telefon?

14.A mai ramas mult pana la final?

15.Ma mai iubesti?..

16.Te duci sa-mi cumperi si mie ceva dulce?

17.De ce au luat bataie?

18. Nu poti sa afli maine cum s-a terminat.

19.Daca dau astia gol ce se intampla?

20.Cand se termina meciul?