Cum arată actrițele de filme pentru adulți nemachiate. Secretele din culisele producțiilor XXX

Melissa Murphy este deja o veterană în industria filmelor pentru adulți. Nu este actriță, e cea care le transformă pe eroinele filmelor XXX în adevărate regine ale frumuseții. Iar în unele cazuri, tranformările sunt de-a dreptul șocante.

Nu este pentru prima dată când Melissa postează pe site-urile de socializare poze care dovedesc cât de înșelătoare pot fi machiajul, lumina folosită la filmări și un unghi bine ales.

Melissa lucrează în industria filmelor XXX de peste nouă ani. În plus are, colaborări cu tot felul de artiști din California, care mai de care mai controversat. Aceasta susține chiar că a inventat o tehnică de make up rezistentă la... sex. Rujul stă pe buze, rimelul nu curge, însă make up artistul nu vrea să-și dezvăluie secretele.