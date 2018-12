Mesajul lui Paul McCartney de Crăciun pentru fanii săi: "Nu faceți ca mine, nu vă îndopați cu mâncare..."

Mesajul de Crăciun al lui Paul McCartney către fanii săi din întreaga lume este unul unic: "Nu fiți ca mine, să mâncați și să beți prea mult".

Fostul membru al trupei Beatles, în vârstă de 76 de ani, a postat acest mesaj pe Twitter împreună cu câteva poze din tinerețe.

"Nu mâncați și beți prea mult! Știu că eu o voi face, dar asta nu este o scuză să o faceți si voi. Sper că vă bucurați de toate cadourile și sper că vă aduceți aminte de adevăratul sens al Crăciunului, care este dragostea și pacea unii față de ceilalți", a adăugat vedeta înainte de a ura tuturor Sărbători Fericite.

Have a brilliant Christmas everyone! Don’t eat and drink too much! I know I will, but that’s no excuse for you. I hope you enjoy all your presents and I hope you remember the true meaning of Christmas, which is love and peace and being good to each other - so HAPPY CHRISTMAS! pic.twitter.com/I2VPeA88k9