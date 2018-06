Un român din Anglia, mesaj pentru conaționalii rămași acasă: Am fost și eu cocalar ca voi...

foto: Facebook/ Dinu Sovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Londra, a ajuns o mică vedetă pe rețelele de socializare datorită postărilor lui amuzante despre care nu mulți înțeleg din prima că sunt, de fapt, niște pamflete:

"Am fost si eu cocalar ca voi. Imi amintesc cu zambetul pe buzele... de jos, cum ma laudam in '93-'94, cu o tigaie de Audi A3, luata din Germania de noua. Vreo 35 de mii de EURO dadusem pe ea, dar ma vedeam zeu. E drept a pe atunci voi aveti Dacia 1300, dar asta nu imi dadea dreptul sa ma cred cineva. Nu eram eu superior, pentru simplul fapt ca aveam bani, tot ce voiam si masina tare, erati voi saraci si inferiori. Dar cocalar cum eram, ma laudam.

Bine ca nu era FB pe atunci, ca ma faceam si eu de ras cum va faceti voi in ziua de azi. Ma uit acu la Bentley-ul meu si rad, relaxat. As putea sa ma laud si eu ca voi, dar am evoluat, m-am maturizat, mi-a venit mintea la cap.

Invatati de la mine: oamenii cu bani nu se lauda, nu se afiseaza, nu trebuie sa ii stie nimeni. Cum ar fi sa zic ca am dat anul trecut 240 de mii de lire pe Bentley-ul meu? Pentru ce sa zic asta? Ca sa impresionez doua pitipoance flamande si cativa fani? Nu, fratilor. Sumele raman confidentiale si nici nu are rost sa zic ca mai am 3 masini: un Audi S8, un Porsche Mustang si un Mercedes GLE coupe.

Dragi romani, fiti simpli, ca suntem cativa romani prin strainatate, mai bogati decat voi... si nu ne mai laudam atat!", s scris Dinu Șovea.