Un angajat al unei companii de livrări din India a fost prins consumând din masa unui client. Bărbatul a luat containerul de mâncare din spatele motocicletei, l-a deschis și a început să mănânce cu poftă. Apoi, a închis casoleta fără nicio jenă și a pus-o înapoi, pentru a o duce destinatarului.

This is what happens when you use coupon codes all the time. ? Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk