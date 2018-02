MESAJE DE VALENTINE'S DAY. Mesaje de Ziua Îndrăgostiţilor

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. Legenda spune că Valentine’s Day sau Ziua Îndrăgostiţilor poartă denumirea salvatorului îndrăgostiţilor, Sfântul Valentin. Acesta ar fi oficiat căsătorii în secret, în vremea împăratului Claudius al II-lea, care a interzis oficierea legăturilor cuplurilor pentru a-i putea recruta pe bărbaţi în serviciile militare.

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. Valentine’s Day se sărbătoreşte acum în întreaga lume, iar îndrăgostiţii se folosesc de acest prilej pentru a-şi face declaraţii de dragoste şi pentru a-şi oferi cadouri unii altora. Dacă te numeri printre milioanele de persoane îndrăgostite şi recunoscătoare pentru găsirea jumătăţii, poţi surprinde şi tu persoana iubită cu unul dintre cele mai frumoase mesaje şi sms despre iubire || mesaje si felicitari de Valentine’s Day.

Dacă viaţa ta ar depinde de dragostea pe care ţi-o port, ai fi nemuritoare. Te iubesc, draga mea!

Pun un sărut în palma ta. Un sărut plin de bucurie, pasiune, dragoste. Acum du mana la gură!

Dragostea? Cerul pe care sălăsluieşte Te iubesc!

Îţi mulţumesc că ai introdus cuvântul Dragoste în dicţionarul vieţii mele! Te iubesc enorm, iubirea mea.

Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

Privesc soarele şi văd păul tau auriu, privesc marea şi vad ochii tăi albaştri, privesc lumea şi te văd doar pe tine! Te iubesc atât de mult!

A te îndrăgosti este atunci când el adoarme în braţele tale şi se trezeşte în visele tale!

Dragostea nu este numai flori, zâmbete, iubire, ci înseamnă şi lacrimi, dorinţă, pasiune şi de aceea puţini au privilegiul de a-i descoperi puterea.

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Hai sa ne bucuram de iubire! E Ziua Indragostitilor!

As vrea sa fiu un fulg, sa ma topesc in bratele tale, sa-ti explorez trupul si sufletul. Lasa-ma sa te iubesc azi, de Ziua Indragostitilor, mai mult ca niciodata!

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur si simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Trebuie sa fii tare obosit pentru ca ai alergat prin mintea mea toata ziua. Te iubesc!

Dragostea nu te intreaba, ea deschide usa sufletului, pune stapanire pe inima ta si tie nu-ti ramane decat sa te conformezi noilor reguli. Eu m-am conformat, tu ce mai astepti?

Nu refuza dragostea cand iti bate la usa, beneficiaza chiar si cand e la oferta. Be my Valentine!

De Sfantul Valentin nu vreau sa-ti arat iubire, ea se citeste in fiecare miscare pe care o fac, fiind sau nu cu tine! Te iubesc mult

Nu mai am nevoie de concediu pentru ca tu esti vacanta mea si cu gandul la tine calatoresc prin cele mai ascunse locuri… pe care doar iubind le poti descoperi. Esti dragostea mea si te iubesc din tot sufletul!

Te iubesc si asta se intampla de ceva timp si nu pot decat sa imi doresc sa fie pentru totdeauna… pentru ca ziua indragostitilor este ziua noastra si ziua noastra e in fiecare zi. Lasa-ma sa te iubesc pentru totdeauna.

Daca imi dai sansa de a-ti demonstra ca suntem suflete pereche, imi voi petrece fiecare zi din viata sarbatorind Ziua Indragostitilor cu tine!

tu esti singurul remediu contra: depresiei de luni, ceasurilor rele de marti, ghinionului zilei de 13… asa ca nu imi mai trebuie alt motiv pentru a-ti spune ca tu esti dragostea vietii mele. Te iubesc azi, de Sf. Valentin, mai mult ca niciodata!

De Ziua indragostitilor nu vreau decat sa iti spun ca dragostea adevarata nu are final fericit… pentru ca pur si simplu nu are final! Vreau sa-mi petrec ziua de Sf Valentin cu tine pentru totdeauna.

Nu am de gand sa iti spun ca te iubesc, daca asta astepti de Ziua Indragostitilor, dar voi face tot posibilul sa iti demonstrez ca esti cea mai iubita persoana din lume! Te sarut si te imbratisez de Ziua indragostitilor

Tu ma faci sa rad. Tu ma faci sa plang. Tu ma faci sa simt ca traiesc. Tu ma faci strig: Te iubesc!

Daca as planta o floare, de fiecare data cand ma gandesc la tine, as merge acum printr-o gradina plina de flori, fara sa ii mai gasesc capatul.

Chiar daca am tuse, durere-n gat, frisoane si stari de oboaseala, cu sau fara gripa porcina…dragostea pentru tine ma baga-n boala.

Esti un trandafir crescut in inima mea. Promit sa-ti fiu aer, apa, pamant. Dar tu trebuie sa-mi promiti ca vei inflori numai pentru mine.

Voi merge alaturi de tine pe strada cu o conditie: ascundeti aripile pentru ca lumea sa nu stie ca esti ingerul meu!

Nu iti voi scrie o poezie, nu voi folosi cuvinte alese… iti voi spune doar ca TE IUBESC mai mult decat orice.

Te-am cunoscut in clipe grele,

Cand sufletul mi-era pustiu,

Si m-am indragostit de tine,

Fara sa vreu fara sa stiu.

Iubirea ta e singurul gand pentru care exist. Nu uita ca pentru tine traiesc. Si stii de ce? Doar ca sa te iubesc.

Tot ce pot sa iti ofer de ziua indragostitilor este si va fii inima mea.

Ce sa scriu?…nu incap decat 160 de caractere…oare de cate ori pot scrie TE IUBESC ?

Nu rupe firul unei prietenii, caci chiar daca il legi din nou, nodul ramane…

Te iubesc ca-n prima zi, cand raze de soare aurii, cadeaua usor purtate de vant, asupra noastra pe Pamant. Te iubesc, te voi iubi, si chiar daca soarta ne va desparti, iubirea noastra va sta acolo sus scrisa-ntr-o stea.

Dragostea este ca un edifiuciu,iar piatra care sta la temelia acestuia este iubirea, si fiecare zi care trece este inca o caramida pusa la temelia lui. Dar dintr-o singura greseala poate dintr-o vorba spusa in vant, edificiul ce cu greu l-ai cladit, se poate darama, si atunci iti va lua poate mult timp ca sa reconstruiesti ceea ce ai daramat.

Sa nu crezi ca poti stabili cursul iubirii, caci ea, daca te considera vrednic, iti va indrepta ea cursul!…

Intr-o zi ma vei intreba ce e mai important pt mine:tu sau viata?Eu voi spune ca viata,iar tu te vei supara dar fara sa-ti dai seama ca pt mine tu esti viata!

As vrea sa poti sa te vezi prin ochii mei.Numai asa ti-ai da seama ce mult insemni pt mine!

Soarele nu ar fi portocaliu,marea nu ar fi albastra,eu nu as fi fericit daca nu ai fii tu…

Picioarele tale sunt obosite? Pt ca ai alergat prin mintea mea toata ziua….

Intr-o noapte o stea m-a intrebat: „De ce nu o lasi dc te face sa plangi?” I-am raspuns: „Stea,tu ti-ai parasi cerul?”

Tot timpul sa desenezi cercuri in jurul celor pe care-i iubesti,nu inimi,pt ca inimile se pot rupe,dar cercurile nu au capat.

Vata de zahar? NU… Sirop de capsuni? NU… Ciocolata? NU… Nu pot gasi nimic atat de dulce ca tine!

Daca as fii o lacrima in ochii tai,m-as rostogoli pe obraz sa-ti ating buzele. Dacă tu ai fi o lacrima in ochii mei, nu as mai plange niciodata de frica sa nu te pierd!

As vrea sa cred, sa pot visa, sa te aduc de partea mea. As vrea ca timpul sa-l opresc sa-ti spun de fapt cat Te iubesc.

Iubesc 3 lucruri: Soarele, Luna si pe tine. Soarele-ziua, Luna-noaptea iar pe tine te iubesc pt totdeauna!

E greu sa iubesti, si va fi intotdeauna, dar adu-ti aminte ca cineva te iubeste, si acela sunt EU.

Undeva, cineva se gandeste la zambetul tau si se bucura de prezenta ta in viata sa. Asa ca atunci cand esti singura, adu-ti aminte ca cineva, undeva, se gandeste la tine!

Oricat de speciale ar fi cuvintele,nici macar nu pot sa inceapa sa-ti spuna despre toata dragostea pe care ti-o port in suflet.

Azi-noapte mi-am rugat ingerul sa te pazeasca.Dar a venit mai devreme.L-am intrebat de ce.A zambit si mi-aspus ca un inger nu pazeste alt inger!

Cand te-am vazut prima oara,mi-ai incalzit inima.A doua oara mi-ai produs scantei,iar acum imi fac inima sa arda!

Saruta-ma si vei vedea stelele. Iubeste-ma si ti le voi da.

I-am cerut lui D-zeu o floare si mi-a dat o gradina. I-am cerut un copac, mi-a dat o padure. I-am cerut un rau, mi-a dat un ocean. I-am cerut un inger si mi-i te-a dat pe tine!

De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.

Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături “la bine şi la greu” îţi mulţumesc pentru “Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!

Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!

Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune „Uite asta”.

Te iubesc pentru că … îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne.

Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim!

Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.

Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.

Când sunt cu tine, mă simt împăcat cu lumea întreagă.

Te iubesc pentru că trăiesc împlinirea mea totală. Te iubesc pentru că eşti totul meu. Te iubesc pentru viitorul meu, al nostru.

Ceea ce-ţi scriu acum nu sunt cuvinte, sunt bucăţi de suflet şi minte, căci dragostea nu se scrie se simte. Te iubesc!

Dacă aş planta o floare, de fiecare dată când mă gândesc la tine, aş merge acum printr-o grădină plină de flori, fără să îi mai găsesc capătul.

Dac-ai fi o lacrimă în ochii mei nu aş plânge niciodată de frică să nu te pierd.

Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să-ţi fiu aer, apă, pământ. Dar tu trebuie să-mi promiţi că vei înflori numai pentru mine.

Voi merge alături de tine pe stradă cu o condiţie: ascundeţi aripile pentru ca lumea să nu ştie că eşti îngerul meu!

Nu îţi voi scrie o poezie, nu voi folosi cuvinte alese… îţi voi spune doar că TE IUBESC mai mult decât orice.

Te-am cunoscut în clipe grele, când sufletul mi-era pustiu, şi m-am îndrăgostit de tine, fără să vreau, fără să ştiu.

Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seamă ce mult însemni pentru mine!

Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.

Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie, cerul plângea pentru că pierduse cel mai frumos înger!

Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. Dar a venit mai devreme. L-am întrebat de ce. A zâmbit şi mi-a spus că un înger nu păzeşte alt înger!

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.