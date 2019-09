Artistul Vasile Șeicaru: „I-am cântat lui Sergiu Nicolaescu în casa lui de la 2 mai”

sursă foto: captură antena 3

Artistul Vasile Șeicaru, invitatul Florentinei Fântânaru, duminică, la emisiunea ”De-a Viața Ascunselea”, decorat în anul 2006, cu ”Ordinul Cultural în grad de cavaler”, a povestit de primele momente ce i-au marcat cariera în anii 70-80. Participarea în Uniunea Sovietică la Soci pentru o manifestație culturală, plecarea în Havana, dar și alte momente care au lăsat amprente asupra vieții sale.

Vasile Șeicaru a mărturisit că a fost întotdeauna în compania, anturajul unor persoane din domeniul artistic pe care le stima și aprecia. Acesta a povestit un episod emoționant în momentul în care l-a cunoscut pe marele regizor Sergiu Nicolaescu.

„Eram la prietena noastră comună Luiza Cala care este pictor. Un om fantastic. El avea o casă la 2 mai. Și a auzit că sunt acolo și a venit. Am profitat de faptul că am fost cu el și am scos chitara și am început să cânt. Un om foarte reținut, dar când avea ceva de spus te privea în ochi”, a spus artistul.

„Cele mai mari emoții le-am trăit la Moscova când trebuia să mă întâlnesc cu Doina și Ion Aldea Teodorovici. Eram la Piatra Neamț când am auzit că au murit în accident. Mă închin la locul unde au decedat Doina și Ion Aldea Teodorovici”, a mai spus muzicianul.