Backstreet Boys, concert caritabil din sufragerie pentru cadrele medicale care salvează viața pacienților cu coronavirus

Artistul britanic Elton John a susținut un recital în interes caritabil pentru a ajuta cadrele medicale din Statele Unite. Show-ul face pate din proiectul „Living Room Concert for America".

Printre inviați s-au numărat Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Mariah Carey, Tim McGraw, Billie Joe Armstrong și mulți alții.

Cei de la Backstreet Boys au cântat una dintre cele mai cunoscute melodii ale lor, "I want it that way", fiecare din propria locuință. Cei cinci artiști s-au înregistrat cu propriile telefoane pentru a promova distanțarea socială, recomandată de autoritățile din toată lumea, în această perioadă de pandemie de coronavirus.

Urmăriți mai jos concertul de la domiciliu oferit de trupa Backstreet Boys.