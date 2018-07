Cântăreţul Oliver Dragojevic a murit la vârsta de 70 de ani

Foto: Siol.net

Cântăreţul croat Oliver Dragojevic a murit duminică dimineaţa la vârsta de 70 de ani, într-un spital din oraşul său natal Split, situat pe coasta croată a Mării Adriatice. El a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în urmă cu un an, informează agenţia croată Hina.



Dragojevic a fost unul dintre cei mai populari cântăreţi de muzică pop din fosta Iugoslavie şi a cucerit numeroşi fani cu hiturile sale romantice cântate într-un dialect dalmat specific Croaţiei.



Dragojevic a rămas popular în fostele republici iugoslave, chiar şi după ce ţara s-a dezmembrat în timpul unui război în anii 1990. Mass-media din toată regiunea au anunţat moartea sa, descriindu-l drept un "cântăreţ legendar".



Născut în Split în 1947, Dragojevic şi-a petrecut copilăria în Vela Luka pe insula Korcula. A avut o carieră de patru decenii şi a fost considerat una dintre cele mai iconice vedete muzicale din Croaţia şi din diaspora croată din întreaga lume.



A fost unul dintre puţinii muzicieni croaţi care a performat la Carnegie Hall (New York), la Royal Albert Hall (Londra), la Olympia (Paris) şi la Opera din Sydney.



Cariera solo a lui Dragojevic a început în 1974 la Festivalul Split, unde a câştigat cu piesa "Ca ce mi Copacabana". Un an mai târziu, compozitorul Zdenko Runjic şi Dragojevic au lansat melodia "Galeb i Ja'', care a devenit un hit uriaş şi l-a transformat într-o legendă. A lansat alte hituri de-a lungul anilor, cum ar fi "Cesarica", "Oprosti Mi, Pape", ''Skalinada'', "Zuto Lisce Ljubavi", "Nadalina'' şi "Piva klapa ispod volta", care se bucură de succes şi la decenii de la lansare.